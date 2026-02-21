La muerte de un joven en Valladolid apuñalado por un chico de 13 años se produjo por una guerra entre bandas

El apuñalamiento mortal de un joven de 18 años este viernes en las inmediaciones de un colegio de Valladolid se produjo por la rivalidad entre dos bandas juveniles, concretamente entre los Dominican Don´t Play (DDP), y los Trinitarios, según ha informado la Policía Nacional. Hay tres implicados en este suceso: un menor de 13 años, al que se considera autor material y que, por su edad, es inimputable, y dos chicas, de 17 y 18 años. Los tres implicados en la agresión pertenecen a la banda DDP, y la víctima, a los Trinitarios, según fuentes policiales.

El chico de 13 años que este viernes supuestamente apuñaló en el pecho a la víctima con un cuchillo de cocina de 20 centímetros hasta en tres ocasiones quedó a cargo de su familia, pero su madre renunció a tenerlo en casa, según fuentes de la investigación. Este sábado ha ingresado en el centro de menores Zambrana, situado en la capital vallisoletana, tras pedirlo el fiscal de menores. La joven de 17 años ha sido enviada al mismo centro y el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de la chica mayor de edad.

La agresión mortal se produjo a las 14.35 de este viernes, en la calle Democracia, en los alrededores del colegio Amor de Dios, en el barrio de La Rondilla. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas que avisaban de una pelea entre jóvenes en la que uno de ellos había resultado herido por un cuchillo. Las patrullas que acudieron al lugar encontraron al joven tendido en la calle, con varias “lesiones torácicas penetrantes”, según información de la Policía Nacional.

Una enfermera fuera de servicio intentó reanimar al chico, y los agentes de policía se sumaron. Al tiempo, pidieron una ambulancia medicalizada y cortaron el acceso a la zona. Mientras trataban de salvar la vida al joven herido, otros agentes recabaron información de los testigos, que aseguraron que los chicos que estaban implicados se habían dado a la fuga. Más de 20 policías nacionales iniciaron un dispositivo de búsqueda, que contó con el apoyo de la Polícia Local de Valladolid.

Los agentes encontraron a las dos jóvenes que acompañaban al supuesto autor del apuñalamiento apenas una hora más tarde, en el paso peatonal subterráneo de la Avenida Segovia con calle Paraderos. Entre sus pertenencias, encontraron un pasamontañas que el agresor habría utilizado durante la agresión. El chico de 13 años fue localizado en la calle Infantería, “con manchas de sangre en el pantalón”.

En los alrededores del lugar del apuñalamiento recuperaron una sudadera y un guante de látex que había sido arrojado a un contenedor de vidrio, además de una prenda de cuello y un coletero. También encontraron, oculto en una zona ajardinada cercana, el cuchillo de cocina de 20 centímetros de longitud con el que se produjo la agresión. Todos estos efectos quedaron custodiados hasta que llegó la Policía Científica.

La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde falleció poco después por las heridas que le ocasionó el ataque.

Las primeras investigaciones e indicios relacionaron la agresión con la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente los DDP y los Trinitarios, por lo que la Brigada Provincial de Información ha asumido la investigación.

Aunque los líderes de los grupos más relevantes, como Trinitarios o los DDP, suelen ser de origen dominicano, cobijan a miembros de diferentes procedencias, desde países latinoamericanos a españoles, hijos de migrantes, o chicos de origen magrebí. No hay estadísticas oficiales sobre el número de personas que forman parte de estas bandas juveniles y las que se recogen en algunas resoluciones han quedado desfasadas. En Madrid, por ejemplo, hay estimaciones policiales que cifran en unos 800 los miembros de bandas juveniles, la mayoría Trinitarios y DDP.

Los expertos en investigar a estos grupos notan que quienes que se interesan y se acercan a ellos son cada vez menores, incluso de 12 y 14 años. “La colaboración de la familia es fundamental, en el caso de ser menores, para saber por qué están buscando fuera de casa la protección”, explicaba Katia Nuñez, antropóloga dominicana que lleva más de una década trabajando con miembros de estas bandas en Madrid, especialmente con Trinitarios y DDP, en un reportaje publicado por EL PAÍS el pasado 18 de enero.