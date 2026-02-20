Ortega Smith responde a Abascal y anuncia que plantará cara: “No tengan duda. Voy a pelear dentro del partido”

El concejal del Ayuntamiento de Madrid convoca a la prensa para responder a la cúpula nacional tras anunciar su cese como portavoz

Javier Ortega Smith va con todo. 48 horas después de que Santiago Abascal pusiera en marcha el procedimiento para expulsarle del partido, Smith ha tomado la palabra en una rueda de prensa improvisada durante un acto en la capital:

—No tengan duda. Voy a pelear dentro del partido.

Smith, ex secretario general de Vox, ha dicho que no merece lo que supuestamente está viviendo estos días. “No me merezco lo que estoy sufriendo. Voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten los estatutos. Si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré. ¿Recuerdan aquello de los bomberos? Si cae uno, caemos todos”.

Smith, sin embargo, no ha respondido a una pregunta clave: “¿Por qué Abascal quiere quitarle?”. Pero no ha habido respuestas. Sí ha lanzado indirectas al dirigente. “¿Cómo es posible que, habiendo luchado desde el minuto menos uno del partido, cómo es posible que siendo secretario general de este partido, cuando no teníamos recursos, van y te cesan?, ¿qué es lo que está pasando?”.

Y ha continuado. “Me hago una pregunta: ¿Cómo son capaces algunos de llevar esta estrategia de persecución, en estos momentos tan graves para España?“. Y ha dicho que algunos miembros del partido han deslizado que estaría filtrando información interna. “No he filtrado jamás. Mi honorabilidad no está en venta. Ante esa difamación, Ortega no se va a callar; buscan con eso, tal vez, tener alguna causa de las que no tienen para cesarme y se inventan mentiras”.

La expulsión de Ortega es el desenlace de una crónica anunciada. El pasado día 3, quien fuera durante seis años secretario general del partido remitió una carta a los miembros de la cúpula de Vox en la que denunciaba la utilización de “la mentira, la manipulación y la tergiversación o las interpretaciones interesadas” para marginarle. La misiva era una respuesta a su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el pasado 22 de diciembre, en virtud de un informe del secretario general, Ignacio Garriga, “con el visto bueno” de Santiago Abascal. “La mayoría de vosotros no dedicasteis tiempo ni siquiera a leer, puesto que procedisteis a votar mi expulsión en tromba en menos de dos minutos”, les reprochaba.

Su expulsión del órgano de dirección la atribuía a “una estrategia decidida hace ya mucho tiempo, incluso por gente que no forma parte de la estructura del partido, que tiene como objetivo hacer desaparecer a todas aquellas personas que podamos tener alguna notoriedad pública, que reivindicamos los principios y valores fundacionales y cuestionamos las incoherencias actuales”.

La realidad es que el Ayuntamiento de Madrid vuelve a vivir una situación insólita. Todo apunta a que Smith va a pasar al Grupo Mixto. Sin embargo, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este viernes que esta cuestión está por verse si el propio Smith quiere seguir como portavoz de Vox.

“Vox, como partido, no puede pretender que sea el Ayuntamiento de Madrid quien debe ser su portavoz. Ayer dijeron que era Arancha Cabello (otra concejal). Oiga, el que tiene un problema es Vox. Ayer el portavoz fue Javier Ortega y ningún concejal dio indicaciones de que sería otro. Es un lío descomunal el de Vox y será Vox quien lo resuelva”.