La Audiencia Nacional confirma que hay indicios para juzgar al BBVA y a su expresidente Francisco González por contratar a Villarejo

El BBVA y su expresidente Francisco González irán a juicio por el caso Villarejo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que existen suficientes indicios para que la entidad, como persona jurídica, y el que fuera su máximo responsable hasta 2018, así como otra decena de exaltos cargos del banco, vayan a juicio por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos derivados de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante más de 13 años.

Los magistrados han desestimado los recursos de apelación que BBVA, González y los otros exdirectivos de la entidad de origen vasco plantearon contra el auto que el exjuez instructor Manuel García Castellón dictó hace más de un año (el 20 de junio de 2024) en el que puso fin a las pesquisas iniciadas en octubre de 2018 y declaró que la entonces cúpula directiva del banco conocía los encargos realizados al expolicía, que recibió más de 10 millones de euros entre 2004 y 2017.

El BBVA será la primera y, al menos de momento, única empresa del Ibex 35 que irá a juicio por el caso Villarejo. La treintena de líneas de investigación que conforman la macrocausa sobre los trabajos privados que realizó el comisario mientras seguía en activo en la Policía Nacional también salpicaron a otras del selectivo, como Repsol, CaixaBank e Iberdrola, si bien ninguna de ellas, ni sus primeras espadas, se han visto obligadas a ponerse delante de un tribunal. Las dos primeras fueron desimputadas tras comprobar que su sistema de compliance (cumplimiento normativo) funcionó correctamente y que los presidentes de ambas firmas no tenían conocimiento detallado de los encargos a Villarejo. En el caso de la eléctrica, solo la filial de renovables fue investigada, si bien se acabó archivando por prescripción de los hechos, al igual que ocurrió con la cúpula directiva, entre la que se encontraba su presidente, Ignacio Sánchez Galán.

Así las cosas, la presunta responsabilidad penal de contratar los servicios de Villarejo se ciñó a la actuación de los exjefes de seguridad corporativos, si bien los de Repsol y CaixaBank fueron absueltos, al igual que el propio Villarejo; mientras que el de Iberdrola sigue a la espera de que se celebre la vista oral. Otra de las piezas separadas se centró en un trabajo que el expolicía realizó para Planeta y que acabó con un resultado similar, después de que el tribunal no considerara pertinente condenar al exjefe de seguridad y el director de los servicios jurídicos de la compañía.

En el caso de la investigación sobre BBVA, el juez instructor hizo una larga lista de investigados a los que propuso juzgar. Además de al banco y a su expresidente, acordó continuar el procedimiento contra el ex consejero delegado Ángel Cano; el que era jefe de seguridad corporativa, Julio Corrochano (considerado el enlace entre el banco y el comisario jubilado); el entonces director de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega; el que fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, o el jefe de auditoría interna hasta el pasado marzo, Joaquín Gortari; el expresidente de DCN (Distrito Castellana Norte) Antonio Béjar; el exresponsable jurídico del banco José Manuel García Crespo; y un empleado que continuó en relación con la esfera de Villarejo hasta 2018, fecha en la que el expolicía ya estaba en prisión provisional.

Del entorno de Villarejo, el juez consideró que debían ir a juicio el comisario jubilado; el abogado Rafael Redondo, quien fuera su socio en Cenyt, la empresa a través de la cual se canalizaban los espionajes e investigaciones; el ex inspector de Policía Antonio Bonilla y un agente de la Policía Nacional.

Con la resolución de los recursos de apelación, el Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene vía libre para mandar la causa a juicio y dictar el auto de apertura de juicio oral, el que oficialmente sienta en el banquillo a los procesados. No obstante, esta resolución no podrá ser dictada hasta que la Fiscalía Anticorrupción presente su escrito de conclusiones provisionales. Dicho auto debe recoger los hechos por los que se celebrará el juicio, así como las distintas peticiones de condena. Mientras que el ministerio público decidió esperar a conocer el criterio de la Sala de lo Penal antes de sugerir las penas que deben recaer a cada encausado, las acusaciones particulares sí presentaron sus relatos y pidieron penas de prisión para los altos cargos de BBVA y condenas de distintos grados de gravedad para el banco, que van desde la responsabilidad civil subsidiaria hasta multas e incluso la disolución.

A lo largo de 11 autos, la Sección Tercera analiza los indicios recabados por el instructor por los que propone juzgar a la ex cúpula del banco así como a su ex responsable de Seguridad, el que fue comisario de policía Julio Corrochano, así como a los mandos policiales vinculados a Villarejo.

La Sala, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, rechaza también el recurso del BBVA y recoge el argumento del instructor que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado por el banco.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]