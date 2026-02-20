Dime dónde vives y te diré el riesgo de que suspendas la ITV: Asturias lidera el ránking de rechazos

La Sindicatura de Cuentas del Principado recoge en un informe que la comunidad es la que acumuló más dictámenes negativos en 2024, con una tasa del 26%

Asturias es la comunidad autónoma que lideró en 2024 el ránking autonómico de inspecciones técnicas de vehículos suspendidas (ITVs), tanto a la primera como en general. Así lo recoge la Sindicatura de Cuentas del Principado en el informe con el que fiscaliza el cumplimiento y la operativa de los exámenes que velan por la seguridad de los medios de transporte que circulan por las carreteras españolas. El documento es contundente: la región encabeza el ránking nacional de rechazos en la primera inspección, con una tasa del 33%, “la más alta del Estado”, y mantiene esa posición de liderazgo en suspensos cuando también se tienen en cuenta las posteriores inspecciones en cada comunidad autónoma (26%). Solo la ciudad autónoma de Melilla (31%) superó también el 30% de suspensos a la primera en 2024, seguida por Baleares (24%), Galicia (23%) y Andalucía (22%).

“El Principado de Asturias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de rechazo en general y en primeras inspecciones”, recalca el informe de la Sindicatura. Es la punta del iceberg de una situación que trae de cabeza a los conductores asturianos. Porque el problema no se limita a los suspensos en la inspección. Acceder a este servicio de pago se ha vuelto cada vez más complejo en Asturias. Según los cálculos de la empresa pública ITVASA incluidos en el informe de la Sindicatura, el promedio de demora del ejercicio para conseguir una cita de inspección “se situó en 78 días, alcanzando en febrero de 2024 su máximo valor, 147 días”. Es decir, lograr hora para la revisión del vehículo es complicadísimo, entre otras cosas porque la red de inspección también es limitada. El informe recoge que Asturias cuenta con “10 estaciones fijas y 3 móviles” para un parque de 720.409 vehículos. El dato la coloca por debajo de la media española en número de estaciones por cada 100.000 habitantes.

Las consecuencias se visibilizan en las carreteras asturianas. En el texto se destaca que 139.946 vehículos tenían la ITV caducada a 31 de diciembre de 2024, lo que supone el 19,43% del parque domiciliado en el Principado de Asturias. Es decir, el 11,41% de los turismos y el 40,72% del resto de vehículos circulaban sin haber pasado la inspección cuando debían.

Hay otro efecto casi lógico ante el bloqueo de las citas y los largos tiempos de espera. Ante la falta de alternativas, muchos conductores asturianos deciden marcharse a otras comunidades para pasar la ITV. La Sindicatura expone que “la tasa de desplazamiento de turismos domiciliados en Asturias […] pasó de un 14,87% en 2022 a un 22,06% en 2024”. En otros tipos de vehículos, el porcentaje subió del 22,29% al 27,42%. Además, en el informe se subraya que este indicador es “significativamente superior al de recepción de vehículos procedentes de otras comunidades”.

El de los vehículos que circulan sin haber pasado por la ITV en Asturias es un problema doblemente grave, principalmente por el envejecimiento de su parque móvil. En 2024, la antigüedad media del parque asturiano superó los 28 años. Un dato nada excepcional: “Lo mismo ocurre en los ejercicios 2023 y 2022, con una antigüedad del parque de 28,62 y 29,95 años, respectivamente”, se cita en el informe de la Sindicatura. Este envejecimiento es clave para explicar por qué tantos vehículos suspenden: más años, más defectos.

Más información El exceso de velocidad, principal infracción de los conductores de furgonetas

Pese a todos estos problemas, la Sindicatura estima que las inspecciones “han contribuido a evitar […] 381 accidentes con víctimas, 8 muertos, 42 heridos hospitalizados y 459 heridos no hospitalizado”. El valor económico asociado asciende a 36,6 millones de euros.

Según explica el Ministerio de Industria a EL PAÍS, la metodología aplicada en todas las estaciones de ITV está unificada y viene recogida en el Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV y en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, que establece la normativa marco de la inspección técnica en España. Esta regulación es común para todas las comunidades autónomas, por lo que, según Industria, las diferencias entre territorios no se deben a variaciones en los criterios de inspección. En cuanto a los datos utilizados para elaborar los gráficos comparativos, el departamento que dirige Jordi Hereu señala que proceden de la información que remiten las propias comunidades autónomas, responsables de la gestión directa del servicio.