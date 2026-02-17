Ir al contenido
España
SUCESOS

Muere una niña de seis años al caer de un balcón en Salamanca

La menor se precipitó desde un sexto piso, sin que hayan trascendido las causas

Ambulancia de Castilla y León.@112cyl
Juan Navarro
Juan Navarro
Valladolid -
Una niña de seis años ha muerto en la tarde de este martes al caer desde un sexto piso en Salamanca, concretamente en la calle Valencia. El servicio 112 de Castilla y León ha informado de que recibió un aviso a las 19.52 que informaba de que la menor se había accidentado y se hallaba gravemente herida.

Los equipos de Emergencias, dotados de una UVI móvil y un punto de atención continuada, y policiales, con agentes de la Policía Local y Nacional, acudieron al bloque de viviendas donde habían ocurrido los hechos, pero no consiguieron hacer nada por salvar la vida de la fallecida.

Según detalla el diario Salamanca Hoy la madre de la menor está recibiendo atención psicológica. Al lugar de los hechos, informa el diario, ha acudido el furgón del instituto anatómico forense, que trasladará a dependencias sanitarias el cuerpo de la menor fallecida.

La autopsia será este miércoles por la mañana, según fuentes cercanas al caso, que afirman además que están abiertas todas las líneas de investigación porque no se puede descartar ninguna hipótesis en primera instancia.

