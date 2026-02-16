Muere un hombre de 75 años al entrar en una vivienda en llamas en una localidad de Ávila
Hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico del centro de salud de un municipio vecino que solo ha podido confirmar el fallecimiento de la víctima
Un hombre de alrededor de 75 años ha fallecido este lunes después de acceder al interior de una vivienda que se encontraba en llamas y que estaba situada junto a la iglesia del municipio de El Mirón, en la provincia de Ávila.
Los hechos se han producido a las 13.43 horas de este lunes, momento en el que un vecino avisó a la Guardia Civil de Ávila, a los bomberos del mismo municipio, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, por proximidad, y a Emergencias Sanitarias —Sacyl—, según ha informado el 112 a Europa Press. El servicio de salud de la región ha movilizado un equipo médico del Centro de Salud de Piedrahíta —una localidad vecina— y una unidad medicalizada de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En el lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del septuagenario, del que todavía no se ha hecho pública más información.
