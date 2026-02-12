Sánchez choca con Meloni por convocar la primera ministra italiana una reunión previa a la cumbre de la UE

Tensión entre el presidente español, Pedro Sánchez, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, dos líderes con posiciones políticas antagónicas pero que hasta ahora trataban de entenderse en Europa. El Gobierno español se ha quejado ante el italiano porque organizó una reunión previa con varios líderes europeos justo antes de la cumbre de la UE que se celebra este jueves para analizar cómo relanzar la economía de la Unión.

La negociación se produjo a nivel de sherpas, según fuentes del Ejecutivo, y cuando se empezó a fraguar la cita, España trasladó que no le parecía oportuno hacer encuentros previos dejando fuera a algunos países. A partir de ahí, Italia decidió no invitar a España, que estaba en contra de la cita. “Trasladamos al Gobierno italiano que esta clase de iniciativas minan los principios básicos de la UE y en lugar de acercar soluciones las alejan”, señalan fuentes del Ejecutivo. Esto es, España no se quejó de que no había sido invitada sino de la convocatoria en sí de la cumbre.

El malestar y la tensión entre los dos gobiernos es por tanto muy evidente en un momento especialmente sensible, cuando Sánchez está muy enfrentado a Donald Trump y algunos de sus satélites, como Elon Musk, mientras Meloni mantiene un contacto fluido con el presidente de EEUU y también con el hombre más rico del planeta y propietario de X. Sánchez tiene previsto acudir este sábado a la cumbre de seguridad en Munich con un discurso de reivindicación europeísta y de autonomía estratégica frente a EEUU.

La reunión previa, en el castillo de Alden Biesen, en la campiña belga, fue coorganizada por Italia, Alemania y Bélgica para inaugurar un grupo de trabajo informal dedicado a la competitividad europea, según fuentes italianas. En la cita participaron los líderes de esos tres países además de Austria, Bulgaria Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Hungría; también la Comisión Europea.

España, que sí ha acudido a la cumbre europea —que se organiza en formato “retiro”, solo para debatir y hacer lluvia de ideas y no para tomar decisiones— rechaza este tipo de encuentros previos y todo indica que ese el motivo por el que Sánchez ha acabado quedando fuera de una fotografía en la que estaban prácticamente todos los líderes relevantes de la UE.

La reunión previa y la cumbre europea se enmarcan en un momento especialmente sensible para la Unión Europea, en medio de un contexto geopolítico global especialmente turbulento con el desorden mundial creado por el estadounidense Donald Trump y cuando Europa está tratando de relanzar su economía para tratar de competir con Estados Unidos y China, de las que hace tiempo se quedó muy atrás.

En la cita organizada por Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro belga, Bart de Weber, se trató de la culminación del mercado único, la simplificación regulatoria y la reducción de los precios de la energía; según fuentes del Ejecutivo italiano. También, sobre una “política comercial ambiciosa y pragmática”.

Los participantes han acordado reunirse de nuevo al margen del Consejo Europeo de marzo. Su objetivo, dicen fuentes europeas, es trabajar en objetivos “concretos y plazos precisos”. España discute el concepto en sí de la reunión previa, que considera divisiva, y por tanto es probable que tampoco sea invitada al próximo encuentro o decline acudir.