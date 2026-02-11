El BCE urge a los líderes de la UE a profundizar en el mercado único para relanzar la economía europea

En un contexto geopolítico global turbulento, con el desorden mundial marcado por el presidente estadounidense Donald Trump, y en plena transformación que ha supuesto un cierto declive industrial de Europa, el club comunitario busca formulas para aumentar su productividad. En pleno debate sobre la desindustrialización europea, el Banco Central Europeo (BCE) ha urgido a los líderes de la UE y a la cúpula de las instituciones de la Unión a profundizar en el mercado único para relanzar la economía europea. En un documento de su consejo de Gobierno, la entidad reclama más acción. “Con una acción colectiva coordinada y decisiva, Europa puede liberar un mayor potencial de crecimiento, fortalecer la resiliencia y reforzar su autonomía política y prosperidad”, dice el texto, que han recibido los Veintisiete jefes de Estado y de Gobierno europeos y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El BCE quiere marcar así también el terreno para los debates de la cumbre de líderes que se celebrará este jueves en el castillo de Alden Biesen, en la campiña belga, en una reunión enfocada a buscar métodos para sacar a Europa de su letargo. La institución bancaria se ofrece a “aportar su experiencia” y propone cinco áreas clave de actuación: profundizar en la unión de ahorros e inversiones, fomentar el euro digital para que los pagos electrónicos no dependan de empresas extranjeras en medio de las tensiones geopolíticas que dominan el tablero mundial, mejorar el mercado único, fomentar la innovación y proteger la autonomía estratégica abierta y simplificar la legislación.

La entidad presidida por la francesa Christine Lagarde señala que tener unos mercados de capitales más profundos y una unión bancaria completa son “esenciales” para financiar la innovación y apoyar las transiciones verde y digital. De ahí que urja a ampliar los mercados de valores y capital riesgo, consolidar la infraestructura del mercado e impulsar la participación minorista en los mercados de capitales, especialmente a través de una cuenta de ahorro e inversión, con un enfoque en la financiación de pensiones y una mayor alfabetización financiera.

El BCE pide a los líderes europeos impulsar el euro digital. “Fomentará la autonomía estratégica y la competitividad, hará que nuestro sistema financiero sea más resiliente e impulsará la innovación en el panorama de pagos europeo”, dice. Reclama que se garantice una “rápida finalización” del proceso legislativo de la UE sobre el euro y que se utilicen los estándares abiertos y la plataforma del euro digital para fomentar las soluciones europeas de pago privado.

“Nuestro objetivo es que el dinero tokenizado del banco central esté disponible para respaldar un mercado mayorista integrado en la UE para activos digitales desde el principio”, dice. “Para respaldar esto, [se debe] habilitar la liquidación en euros en mercados tokenizados sobre la base de un reglamento de la UE.

En pleno debate sobre cómo profundizar el mercado único, el BCE señala a los líderes que armonizar las normas y estándares en todos los países de al UE creará más opciones para que las empresas europeas escalen en beneficio de los ciudadanos. Y respalda la creación del llamado “régimen 28″ para las empresas innovadoras. Se trata de una regulación común a nivel europeo, que sea accesible para todas la empresas innovadoras de la UE y que busca agilizar el sistema y reforzar la competitividad de la UE frente al sector tecnológico de Estados Unidos y China. La fórmula, uno de los puntos que se debatirá en la cumbre de Alden Biesen este jueves, reemplazaría a los 27 sistemas nacionales que deben gestionar las compañías innovadoras actualmente.

Además, el BCE habla de la armonización específica de las normas de insolvencia empresarial y de profundizar en la armonización regulatoria y procesal en los servicios; especialmente, dice el texto, en la concesión de licencias, mediante el pleno reconocimiento de las cualificaciones profesionales. También urge a promover registros únicos en toda la UE.