El sueldo del Rey aumenta un 1,5% hasta los 290.000 euros este año

Felipe VI recibirá este año una retribución de 290.000 euros, mientras que la reina Letizia cobrará 160.000 y la reina Sofía 131.000, según el presupuesto de la Casa Real para 2026 que La Zarzuela ha hecho público este jueves. Aunque forman parte de la Familia Real, ni el rey emérito, a quien su hijo retiró la asignación oficial en marzo de 2020, ni las hijas de los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben retribución directa con cargo a los presupuestos generales del Estado.

La asignación de los tres miembros de la Familia Real que cobran del erario público aumenta un 1,5% respecto al año pasado, al igual que lo ha hecho el salario de los funcionarios, por lo que asciende a 581.000 euros en conjunto. Con este dinero, los Reyes atienden sus gastos personales, como el coste del internado en Gales donde sus dos hijas han cursado el bachillerato internacional, y ahorran. El patrimonio privado de Felipe VI ascendía en abril de 2022 a 2.573.392 euros , según hizo público entonces.

También se ha incrementado en un 1,5% la retribución de los 11 altos cargos que trabajan en la Jefatura del Estado, desde el jefe de la Casa, el diplomático Camilo Villarino, (178.915), con rango de ministro, a la interventora, Ana Varela (122.972).

La publicación de sus cuentas a través de la página web de la Casa del Rey es consecuencia del compromiso de transparencia asumido por Felipe VI al inicio de su reinado. Al no haberse aprobado unos nuevos presupuestos generales del Estado desde 2023, los fondos de los que dispone la Casa del Rey permanecen congelados en 8.431,150 euros, una cantidad que no se ha alterado desde 2021. La partida más abultada corresponde a los gastos de personal, que ascienden a 3.804.452 euros, lo que supone una reducción del 22,18% respecto al año pasado, al haberse cambiado la normativa interna sobre gratificaciones del personal y haberse traspasado al capítulo 2 algunos gastos previamente incluidos en el capítulo 1.

En esta partida se incluye la asignación de la Familia Real, la retribución de los altos cargos (901.000 euros en total), de los funcionarios (68.000 euros) y del personal laboral (32.500 euros), aunque no abarca la totalidad de los sueldos, pues los ministerios de procedencia, como Defensa o Interior, pagan los sueldos de militares, guardias civiles o policías, mientras que la Casa Real se hace cargo de la antigüedad, los incentivos y gratificaciones (1,8 millones).

La reducción del capítulo de personal se compensa con un aumento del presupuesto para bienes y servicios, que crece el 21,88%. La partida más importante del mismo es la de material, suministro y otros (2,8 millones), que incluye los gastos de protocolo y representación de la Familia Real (639.788 euros) y los gastos sociales (403.602 euros). Sin embargo, el capítulo que más crece es el de inversiones (132,35%), “debido a los compromisos previos, así como al desarrollo de nuevos proyectos”, según la Casa del Rey. Este fuerte aumento es consecuencia de que se duplican los fondos destinados a “maquinaria, utillaje, mobiliario, enseres, equipos para procesos de información y otros elementos”, que ascienden a 696.670 euros.