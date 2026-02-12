Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
casa real

El sueldo del Rey aumenta un 1,5% hasta los 290.000 euros este año

El presupuesto de la Casa Real se mantiene congelado en 8,4 millones desde 2021

La reina Letizia y Felipe VI en una cena de gala en el Palacio Real de Madrid en noviembre pasado. Carlos Alvarez (Getty Images)
Miguel González
Miguel González
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Felipe VI recibirá este año una retribución de 290.000 euros, mientras que la reina Letizia cobrará 160.000 y la reina Sofía 131.000, según el presupuesto de la Casa Real para 2026 que La Zarzuela ha hecho público este jueves. Aunque forman parte de la Familia Real, ni el rey emérito, a quien su hijo retiró la asignación oficial en marzo de 2020, ni las hijas de los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben retribución directa con cargo a los presupuestos generales del Estado.

La asignación de los tres miembros de la Familia Real que cobran del erario público aumenta un 1,5% respecto al año pasado, al igual que lo ha hecho el salario de los funcionarios, por lo que asciende a 581.000 euros en conjunto. Con este dinero, los Reyes atienden sus gastos personales, como el coste del internado en Gales donde sus dos hijas han cursado el bachillerato internacional, y ahorran. El patrimonio privado de Felipe VI ascendía en abril de 2022 a 2.573.392 euros , según hizo público entonces.

También se ha incrementado en un 1,5% la retribución de los 11 altos cargos que trabajan en la Jefatura del Estado, desde el jefe de la Casa, el diplomático Camilo Villarino, (178.915), con rango de ministro, a la interventora, Ana Varela (122.972).

La publicación de sus cuentas a través de la página web de la Casa del Rey es consecuencia del compromiso de transparencia asumido por Felipe VI al inicio de su reinado. Al no haberse aprobado unos nuevos presupuestos generales del Estado desde 2023, los fondos de los que dispone la Casa del Rey permanecen congelados en 8.431,150 euros, una cantidad que no se ha alterado desde 2021. La partida más abultada corresponde a los gastos de personal, que ascienden a 3.804.452 euros, lo que supone una reducción del 22,18% respecto al año pasado, al haberse cambiado la normativa interna sobre gratificaciones del personal y haberse traspasado al capítulo 2 algunos gastos previamente incluidos en el capítulo 1.

En esta partida se incluye la asignación de la Familia Real, la retribución de los altos cargos (901.000 euros en total), de los funcionarios (68.000 euros) y del personal laboral (32.500 euros), aunque no abarca la totalidad de los sueldos, pues los ministerios de procedencia, como Defensa o Interior, pagan los sueldos de militares, guardias civiles o policías, mientras que la Casa Real se hace cargo de la antigüedad, los incentivos y gratificaciones (1,8 millones).

La reducción del capítulo de personal se compensa con un aumento del presupuesto para bienes y servicios, que crece el 21,88%. La partida más importante del mismo es la de material, suministro y otros (2,8 millones), que incluye los gastos de protocolo y representación de la Familia Real (639.788 euros) y los gastos sociales (403.602 euros). Sin embargo, el capítulo que más crece es el de inversiones (132,35%), “debido a los compromisos previos, así como al desarrollo de nuevos proyectos”, según la Casa del Rey. Este fuerte aumento es consecuencia de que se duplican los fondos destinados a “maquinaria, utillaje, mobiliario, enseres, equipos para procesos de información y otros elementos”, que ascienden a 696.670 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas con asa de mosquetón ultra resistente. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Deshumidificador compacto y recargable. COMPRA POR 17,95€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Calcetines térmicos unisex. Paquete de 6 pares. COMPRA POR 7,67€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_