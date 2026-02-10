Investigan como homicidio imprudente la muerte de un ciclista accidentado en el límite entre las provincias de Murcia y Alicante

Antonio Morales, un bombero jubilado de 73 años, natural de Murcia y aficionado al ciclismo, sufrió un accidente el pasado 10 de septiembre en el límite entre la Región de Murcia y la provincia de Alicante, lo que provocó que la llamada a los servicios de Emergencias fuera derivada de una comunidad autónoma a otra, retrasando la llegada de la ambulancia. El hombre acabó falleciendo y su familia lucha ahora en los tribunales para esclarecer si su vida se podría haber salvado de no haber existido una disputa sobre quién tenía las competencias para atenderlo.

“El único interés del 112 sobre el accidente de mi padre fue saber dónde se había caído”, resume el hijo del fallecido, Antonio Morales Ayala, en una conversación telefónica con EL PAÍS en la que no puede ocultar su incredulidad ante lo que considera un cúmulo de negligencias tras el trágico accidente.

Antonio Morales padre trabajó más de 35 años en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y, tras su jubilación, dedicaba buena parte de su tiempo libre al ciclismo. Aquella mañana del 10 de septiembre salió solo para hacer una ruta y perdió el equilibrio al cruzar un bache en la calzada, chocó contra un poste y cayó al suelo. Eran las 10 de la mañana. En el atestado remitido por la Policía Local de Orihuela al juzgado número 1 de ese municipio, que ha abierto diligencias e investiga el caso como un posible homicidio por imprudencia, los dos agentes que se desplazaron hasta el lugar confirman que “el punto exacto donde se inicia el siniestro se encuentra íntegramente dentro del término municipal de Beniel”, en la Región de Murcia. “Aunque el lugar se halla próximo a la línea divisoria con Orihuela [en Alicante, Comunidad Valenciana], el punto exacto donde pierde el equilibrio el ciclista, el impacto y la posición final del mismo queda comprendido en el término de Beniel conforme a los límites establecidos en la Cartografía del Instituto Geográfico”, recoge el atestado, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Sin embargo, no lo interpretó así la operadora del 112 de la Región de Murcia que recibió la llamada de auxilio de una vecina que había sido testigo del siniestro. Al facilitar la dirección al servicio de Emergencias, la testigo dio los datos de su propio domicilio, en la acera de enfrente a donde se produjo el accidente. El margen derecho de esta vía, donde ocurrió el siniestro, se llama Vereda del Reino y pertenece a Murcia. El margen izquierdo, ya en Alicante, se llama Vereda del Rollo.

En la conversación mantenida con el 112, cuya grabación ha podido escuchar este periódico, la operadora de Emergencias insiste en preguntar en qué comunidad autónoma se encuentran. La testigo señala que están “en el límite” y la operadora informa de que va a derivar la llamada al 112 de la Comunidad Valenciana. La testigo insiste en varias ocasiones en que el centro de salud de Beniel está más cerca (en concreto, a 2,8 kilómetros del lugar del siniestro, a unos cuatro minutos en coche), y advierte de que el herido es “un hombre mayor”, que ha sufrido un fuerte golpe y está mareado. “¿No me puedes mandar una [ambulancia] de Beniel, que está más cerca, por favor?”, reclama, con cierta angustia. Pero desde el 112 le corroboran que tienen que derivar la llamada a la Comunidad Valenciana para gestionar el siniestro.

Antonio Morales hijo lamenta el tiempo perdido en estas gestiones. La llamada de socorro se produjo a las 10.04, pero la ambulancia, procedente del Hospital de la Vega Baja, en Orihuela, a unos 18 kilómetros de distancia, no llegó hasta las 10.40.

En aquel momento, tal y como recoge el parte del hospital, Antonio continuaba con vida, “consciente y orientado”. Él mismo dio sus datos a la Policía Local, que señaló en su atestado que tenía dificultad para respirar y dolor en el tórax y el hombro. Al llegar al hospital en Orihuela, a las 11.10 según el parte médico, ya no estaba consciente, tenía respiración agónica y falleció nada más bajar de la ambulancia. No obstante, en su certificado de defunción consta como hora de la muerte las 12.30 horas, motivo por el cual la familia ha solicitado al hospital que aporte al juzgado las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa mañana para comprobar si Antonio permaneció sin atención en los pasillos del centro, como le indicaron algunos testigos.

Para el hijo del fallecido, su padre llegó ya al centro sanitario “con muy poco margen”, pero lamenta que fueron “disputas a nivel administrativo” sobre qué comunidad autónoma debía atenderlo las que en la práctica “dejaron sin asistencia” a la víctima.

Desde la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, que tiene las competencias en materia de Emergencias, han señalado que el protocolo de actuación del 112 establece que cada servicio “es competente en su ámbito territorial”, por lo que las llamadas fuera de ese ámbito se derivan a la comunidad autónoma correspondiente.

Antonio Morales hijo lamenta que se tomara esa decisión incluso cuando desde el 112 murciano se llegó a calificar la situación de su padre con el nivel A2, correspondiente a las “urgencias no demorables”. Según la información aportada al juzgado por el Servicio Murciano de Salud, durante la llamada al 112 se generaron dos avisos automáticos al servicio regional del 061 que fueron vistos por dos médicos. No obstante, al ser derivada la llamada, los facultativos no llegaron a intervenir y desde la Comunidad Valenciana no se les solicitó ayuda.

Denuncia también la familia de la víctima que la ambulancia que llegó hasta el lugar del accidente era solo de transporte, sin sistemas de soporte vital y sin personal médico, por lo que tampoco en el vehículo fue atendido Antonio.

“Es una cadena de negligencias y de errores. El accidente no provocó la muerte inmediata de mi padre. En ningún momento recibió atención médica, primero por las disputas administrativas. Parecería que el accidente hubiera sido en medio del Pacífico. No recibió ninguna atención hasta el momento del fallecimiento”, ha criticado el familiar, que considera que en este tipo de accidentes en zonas limítrofes entre comunidades debe prevalecer la proximidad para atender la urgencia sanitaria sobre los límites territoriales.