Al menos seis heridos leves en un accidente de tren en la línea que une Cartagena y Los Nietos

La red ferroviaria española ha sufrido este jueves un nuevo accidente de tren, en esta ocasión, de menor gravedad que los anteriores: el siniestro ha ocurrido al colisionar el brazo de un camión grúa con el tren de vía estrecha (FEVE) que cubre el trayecto entre Cartagena y Los Nietos, en la Región de Murcia, y que ha provocado al menos seis heridos, todos ellos, leves.

El suceso ha tenido lugar pocos minutos después de las 12 en el punto kilométrico 6,6, entre las poblaciones de Alumbres y La Esperanza. Un camión que trabajaba en la zona, y que no tiene que ver con Renfe ni con Adif, ha golpeado el cristal de uno de los vagones del tren, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Al parecer, la grúa estaba trabajando en el cableado eléctrico de un domicilio particular cuando se produjo el choque al invadir el espacio aéreo de las vías.

En el momento del accidente había 16 pasajeros en el tren, de los que al menos seis han resultado heridos leves, según han informado fuentes del 112. En concreto, son cuatro hombres y dos mujeres, que han sido trasladados a los hospitales Santa María del Rosell y Santa Lucía de Cartagena. Según ha detallado la Delegación del Gobierno, dos de estas personas tuvieron que ser atendidas al sufrir ataques de ansiedad tras el accidente.

En su cuenta de X, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que se encuentra en Madrid participando en la feria de turismo FITUR, ha asegurado que el tren no ha descarrilado. Tampoco ha volcado ni ninguna persona continúa ya en el tren, según ha confirmado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, por su parte, ha querido lanzar un “mensaje de tranquilidad” y ha deseado la pronta recuperación de los afectados.

La circulación en esta línea ya se ha restablecido, según ha confirmado la Delegación del Gobierno, dado que no se han producido daños en la vía. El tren accidentado se ha trasladado al apeadero de Alumbres, por lo que la vía ha quedado despejada y el servicio ya está en funcionamiento de nuevo.