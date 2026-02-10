Cerdán negó ante el juez que Leire Díez hiciera “algún encargo” para él: “No ha sido mi mano derecha”

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán negó ante el juez el pasado 2 de febrero durante su declaración como testigo que la exmilitante socialista Leire Díez hubiese hecho “algún encargo” para él. “No ha sido mi mano derecha”, contestó el exdiputado a preguntas de la fiscal del caso en el que se investiga a Díez y al empresario Javier Pérez-Dolset por organizar, supuestamente, un plan delictivo para desacreditar a las cúpulas de anticorrupción de la Fiscalía y de la Guardia Civil y malbaratar investigaciones contra políticos.

Así consta en el vídeo de su declaración, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que el exdiputado reconoce ante el juez Arturo Zamarriego que llegó a participar en una reunión en abril de 2024 en la que estuvieron presentes Díez, Pérez-Dolset, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando (quien también declaró como testigo en esta causa); el entonces director de Comunicación del partido Ion Antolín; el abogado de la formación Alberto Cachinero; y el entonces secretario adjunto de Organización Juan Francisco Serrano. “Ese sí era mi mano derecha”, agregó.

En el marco de aquel interrogatorio, el ex alto cargo del PSOE recalcó que no mantenía ninguna relación de amistad con Díez. La fiscal le preguntó directamente si tenían una relación profesional o si la exmilitante había hecho “algún encargo” para él. Cerdán fue tajante: “Ninguna”. Asimismo, aseguró que no sabía que Díez había ocupado cargos en Filatelia y Enusa, y que se enteró en aquel momento que era afiliada del partido. “Yo no sabía que había sido concejala”, añadió.

Entre la documentación que nutre la causa consta una grabación en la que Díez se presenta como “la mano derecha” de Cerdán. Se trata del audio que recoge el encuentro entre la exmilitante socialista y el fiscal Ignacio Stampa. En un principio, Díez aseveró que era imposible que existiera un audio en el que se le escuchara decir nada relacionado con Cerdán. Pero una vez conocida la grabación que realizó el propio Stampa, en la que efectivamente se presenta como “la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de todo esto” (en relación con la supuesta corrupción en esferas policiales y judiciales), explicó que se trató de una “imprudencia” por su parte y que era una manera de “tirarse el pisto” para ganarse la confianza de su interlocutor, según inciden fuentes de su entorno.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid llamó a declarar a Cerdán y a Hernando con la intención de esclarecer el motivo de sus reuniones con Díez y con Pérez-Dolset, quienes están investigados por delitos de tráfico de influencias y cohecho. El juez intenta determinar si Díez buscaba información de forma independiente como periodista (tal y como sostuvo ella en su declaración del pasado noviembre) o si tenía algún vínculo con el PSOE o con Cerdán (como se le escucha decir en una de las grabaciones aportadas a la causa). “No ha sido mi mano derecha”, señaló el exdiputado.

En el interrogatorio, la fiscal le preguntó a Cerdán si había mantenido contacto con Díez tras la reunión de abril de 2024, mes en el que Pedro Sánchez se retiró unos días a reflexionar tras la imputación de su mujer Begoña Gómez. El exdiputado contestó que volvió a hablar con ella cuando se dio de baja del partido y cuando él salió de prisión. “Me llamó para mostrarme mi apoyo y ver qué tal estaba, sin más”.

El exsecretario de Organización de los socialistas explicó que fue la periodista Patricia López quien le presentó a Díez en 2024 con la intención de mantener una reunión en Ferraz. “Nos iban a traer una información que afectaba al partido socialista. Mantuvimos esa reunión y estuvimos presentes”, señaló. Según el relato del exdiputado, Díez se le presentó como periodista, aunque no recuerda si le precisó que trabajaba para algún medio en particular. Eso sí, aseguró desde el PSOE no hicieron ningún pago a Díez por la información que facilitó.