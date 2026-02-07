Andalucía resiste al primer envite de Marta pendiente del Guadalquivir

Varias personas observan este sábado la crecida del río Guadalquivir, que ha comenzado la madrugada de este sábado a bajar su umbral, que a las 9.30 se situaba en 5,35 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.

Poco después de las tres de la tarde de este sábado, la borrasca Marta mostraba su peor cara en la costa de Cádiz. El viento de hasta 90 kilómetros por hora y la lluvia intensa golpeaba una tierra rezumante de agua y un río, el Guadalete, desbordado que mantiene a 2.200 personas desalojadas en Jerez de la Frontera. Pero dos horas después, conforme la tormenta se internaba tierra adentro, en la localidad gaditana respiraban aliviados, al comprobar que, por ahora, resistían dentro de la gravedad. Y esa sensación de alivio tenso es la que domina por ahora en las provincias de Sevilla y Córdoba, con un Guadalquivir en nivel rojo y desbordado en varios puntos. “Estamos vigilantes y atentos, pero quiero llamar a la calma y a la tranquilidad”, resumía el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Pero el rastro de destrucción en Andalucía, con un tren de borrascas que no da respiro, es importante. A última hora de la noche, el alcalde de Canena (Jaén), José Carlos Serrano, ha confirmado que un hombre ha resultado herido esta tarde tras la caída de un muro en Canena (Jaén), mientras se desconoce si puede haber otra persona atrapada entre los escombros. El herido, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, es un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna. Ya son más de 11.089 las personas desalojadas (7.707 en Cádiz, 1.500 en Córdoba, 687 en Jaén, 586 en Málaga, 400 en Granada y 209 en Sevilla), hay seis municipios incomunicados y 206 carreteras afectadas, la mayoría en Cádiz, según datos de la Junta de Andalucía.

El Gobierno tiene 10.000 efectivos desplegados en la comunidad. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado, además, desembalses en 33 pantanos. Fernández ha garantizado el apoyo del Gobierno “para la reconstrucción, recuperación y relanzamiento de los territorios afectados”. Parecía recoger así el guante del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha avanzado que pedirá ayuda estatal para la reconstrucción y ha avanzado que, solo en carreteras, ya hay daños valorados en 500 millones. Mientras, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado de daños crecientes que ya suponen un impacto de 3.000 millones de euros.

Córdoba, donde ha comparecido el presidente andaluz, ha pasado el sábado con la vista puesta en el Guadalquivir, ante la previsión de que caigan de 40 a 60 litros por metro cuadrado a lo largo del fin de semana, sumados a los desembalses de Jaén y Córdoba. Ya son más de 1.500 las personas desalojadas en la provincia, más de 1.000 solo en la capital, aunque por ahora el Ayuntamiento descarta nuevos desalojos. Las últimas evacuaciones de la noche del pasado viernes en la periferia de la ciudad se debieron a desbordamientos de arroyos. El agua ya ha entrado en las parcelaciones y barriadas desalojadas, “aunque de manera más leve que en 2010”, ha aclarado Bellido. La previsión sigue siendo que se produzca una situación similar a la de entonces. En la provincia preocupan municipios ribereños como Palma del Río (con desalojos preventivos), Villa del Río, Almodóvar del Río, El Carpio o Villafranca. Y junto al Guadalquivir, vigilan el Genil y el Guadajoz.

Vista del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera, y al que la presa está desembalsado agua. Andalucía se mantiene en situación de máxima alerta ante el posible empeoramiento de los efectos generados por el tren de borrascas de las últimas semanas con la llegada del nuevo frente, Marta, después de estimar que las pérdidas económicas para la región pueden ser "millonarias". Roman Rios (EFE)

Tras un viernes de crecida, el punto máximo de nivel del río se alcanzó la noche del viernes con casi 6 metros de lámina. El sábado estos máximos han bajado sensiblemente, según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La Junta de Andalucía mantiene cerrado el Puente Romano, aunque decenas de curiosos se han arremolinado en su entorno para hacer fotos de una imagen insólita del Guadalquivir. Los ojos del puente, sus arcos, están sirviendo de medida de la crecida del río. “Hemos venido a ver cómo estaba el puente, hemos visto muchas fotos”, explicaba un joven cordobés. En la mente de todos los cordobeses está que el desastre no llegue a lo sucedido hace 16 años. “Si llega como en 2010, va a ser horrible, pero al menos no hay ninguna familia allí”, reflexiona Paqui, vecina de Majaneque.

Sevilla también se ha pasado la jornada pendiente del Guadalquivir y el Genil, con ambos caudales al límite ante la borrasca, en una provincia con la situación más delicada en los municipios ribereños. En la capital, el río alcanzó los 4,63 metros y entró en aviso rojo, aunque el Ayuntamiento llamó a la calma y negó desbordamientos, pese a la entrada de agua en zonas vegetales de la Expo 92. El Consistorio exigió a LaLiga la suspensión del partido Sevilla–Girona, finalmente cancelado, al igual que el Cádiz–Almería. En el conjunto de la provincia hay unos 180 desalojados, la mayoría en Écija, donde el Genil sigue en nivel rojo y el consistorio advierte de que “a partir de 6,50 metros hay que tomar medidas ya de inundación inminente”. En El Palmar de Troya una veintena de vecinos ha sido evacuada, al volver a inundarse las barriadas más bajas junto a la presa de la Torre del Águila.

En la provincia de Cádiz, los evacuados se cuentan por miles, con dos focos: los 2.200 de Jerez y los 1.500 de Grazalema, evacuado en su totalidad por el estado de su acuífero subterráneo. A ambas se ha sumado la situación preocupante de Ubrique, con 80 desalojados que podrían ser más a lo largo de la noche y el río homónimo invadiendo las empinadas calles de su casco histórico. Pero también se ha abierto una ventana de optimismo después de que los pantanos de Bornos y Arcos, ya aliviados por los desembalses, hayan sido capaces de laminar nuevas avenidas de agua sobre las zonas inundadas de la campiña de Jerez, donde ahora preocupa que se aneguen calles del centro.

La atención en la provincia de Málaga —con medio millar de personas evacuadas— se ha centrado en Ronda, en aviso naranja durante todo el sábado por lluvias y fuertes rachas de viento. La mirada estaba puesta en la presa de Montejaque, cercana a su límite de capacidad y con la posibilidad de que el agua termine descargando al Guadiaro, que sigue en nivel rojo, tras pasar por el sistema de cuevas Gato-Hundidero. En el camino, la Estación de Benaoján, donde un centenar de vecinos está desalojado de forma preventiva. A este escenario se suman los temblores y ruidos en el subsuelo percibidos en varios municipios de la Serranía de Ronda, que las autoridades enmarcan en la normalidad de un episodio de lluvias prolongadas. También se acumulan las incidencias en carreteras por desprendimientos y la falta de agua potable en Cortes de la Frontera. Aguas abajo del río, se refuerza el dispositivo de emergencia en El Secadero ante el riesgo de nuevos aislamientos y se coordina la atención a San Martín del Tesorillo (Cádiz), donde un centenar de vecinos fue evacuado por la crecida del caudal.

En Granada, la borrasca ha dejado 388 personas desalojadas. Al tiempo que Huétor Tájar empezaba a ver cómo el agua se retiraba de sus calles, el norte de la provincia, en especial la zona de Castril, seguía en nivel rojo por riesgo de desbordamiento, con el pantano de El Portillo cerca del 100% de su capacidad. Mientras que en Jaén, la crecida del Guadalquivir mantiene en alerta a la población en Andújar y Villanueva de la Reina, donde la Unidad Militar de Emergencias (UMR) coordina un dispositivo ante el riesgo de inundaciones, mientras que en Sorihuela del Guadalimar la Guardia Civil rescató a un hombre de 68 años tras el derrumbe parcial de su vivienda. Además, el temporal ha provocado una avería en una tubería que abastece a más de 100.000 personas en La Loma y Las Villas, con un suministro alternativo activado mientras se realizan las reparaciones.

Incidencias por todo el país

La Junta de Extremadura ha autorizado el desalojo voluntario de las pedanías de Gévora, Novelda y Sagrajas, pertenecientes a Badajoz, ante la posibilidad de que queden incomunicadas entre una y ocho horas por la crecida de los ríos, cuyo pico se espera entre las 2.00 y las 6.00 de la madrugada. Para garantizar la atención durante un posible aislamiento, se ha activado un dispositivo médico extraordinario con personal sanitario y apoyo de Cruz Roja. El temporal sigue afectando de forma desigual a la región: mientras en la provincia de Badajoz las lluvias han sido menores de lo previsto; en Cáceres continúan las precipitaciones intensas y las fuertes rachas de viento, que han alcanzado hasta 96 kilómetros por hora en algunos puntos. Las autoridades mantienen la vigilancia en zonas como Coria y Moraleja (Cáceres).

En la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene activado el aviso rojo por riesgo de desbordamiento en varios tramos de los ríos Jarama, Alberche y Henares por las lluvias de la borrasca Marta, con afecciones en puntos de Ciempozuelos, Mejorada-San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, San Fernando de Henares, Patones, Aldea del Fresno y Alcalá de Henares. Mientras, la Delegación del Gobierno en Madrid pide máxima precaución a la población y advierte de que varios niveles superan los umbrales de alerta, con el Manzanares en nivel amarillo y en ascenso en la capital.

El paso de la borrasca Marta por el centro peninsular continúa alimentando los caudales ya saturados de la cuenca del Tajo, con especial incidencia en Talavera de la Reina, donde una quincena de viviendas de la zona de Entretorres sigue achicando agua de garajes y sótanos por la subida del río y de los niveles freáticos tras los desembalses en La Portiña y Cazalegas. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha repartido 2.744 sacos de arena y bombas de achique, mientras el alcalde, José Julián Gregorio, reconocía que la situación es “complicada”, aunque lanzaba un mensaje de “calma, tranquilidad y sosiego”. La preocupación se ha extendido también a la cuenca del Guadiana, donde Protección Civil ha enviado avisos Es-Alert a municipios próximos al Bullaque tras la apertura de los aliviaderos del embalse de la Torre de Abraham, el mayor de la provincia de Ciudad Real, aunque no se contemplan daños a las poblaciones cercanas.

En Castilla y León, el paso de la borrasca ha estado marcado por la muerte de un conductor de una máquina quitanieves, fallecido en la tarde de este sábado al precipitarse su vehículo por una pendiente de 20 metros en el puerto de El Pico, al sur de la provincia de Ávila. Las zonas más afectadas por el mal tiempo siguen siendo los del noroeste de la comunidad, con carreteras de León y de Zamora perjudicadas por las nieves.