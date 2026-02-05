El Rey reivindica el “respeto a las palabras y al otro” en el acto de aniversario del Club Siglo XXI

La eterna lista de autoridades e invitados en la celebración del 50 aniversario —aunque fue inaugurado en 1969— del Club Siglo XXI, en la lluviosa tarde de este jueves en su sede de un hotel madrileño, muestra la actual vigencia del foro que reivindica “el espíritu de la Transición”. El rey Felipe VI, que presidió el festejo, enumeró solo unas decenas del baño de negritas presentes o que han pasado en estas décadas por ese lugar de encuentro de una variopinta catarata de personalidades. El Monarca luego emitió un discurso para glosar las virtudes del club de “la concordia” y “el respeto a la palabra y al otro”. Recibió muchos aplausos.

Desde Barcelona viajaron expresamente para el festejo los expresidentes de la Generalitat, el socialista José Montilla, y el nacionalista Artur Mas. En un corrillo subrayaron la importancia de su convivencia como dos catalanes de tan distinta ideología que se llevan bien. Ese fue el mensaje que propagaron sin hablar otros invitados, como Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO), las tres ministras del Gobierno (Margarita Robles, Elma Sáiz y Mónica García), los populares Miguel Tellado y Alfonso Serrano, el actual presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, los ex Vox Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, el excomisario europeo Josep Borrell, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, o la responsable del CNI.

Entre el público, que abarrotó dos salas como hacía mucho tiempo que no se producía, estaban exalcaldes de Madrid, como José María Álvarez del Manzano, o exministros de la Transición, como Rodolfo Martín Villa, que presumía de sus 91 años bien llevados.

El rey Felipe VI saluda al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en presencia de Josep Borrell y José Montilla en un acto en el Club Siglo XXI, este jueves. Jaime Villanueva

El presentador del acto destacó que en las paredes de la sede del club se han colgado apenas 242 fotos de los cientos de personajes y personalidades que han pasado por sus micrófonos. Desde presidentes, expresidentes, ministros de todo signo, líderes políticos, empresariales, sindicales, obispos, seis premios nobel, todos los presidentes catalanes, lehendakaris y muchos autonómicos, regidores, todos los padres de la Constitución de 1978, comisarios europeos, mandatarios latinoamericanos, escritores, periodistas, editores, toreros, futbolistas...

La presidenta adjunta del club, Paloma Segrelles, la hija de la fundadora, aprovechó su discurso de agradecimiento para avanzar que ya tienen diseñado el nuevo logo, Club Siglo XXI-Siglo XXII, y mostró su ilusión porque lo pueda apreciar en su momento la princesa Leonor. El auditorio agradeció el comentario.

Paloma Segrelles durante la celebración del 50 aniversario del Club Siglo XXI, este jueves en Madrid. José Ruiz (Europa Press)

El Rey se acordó en su discurso de los miles de personas que lo están pasando muy mal en estos días por las inundaciones, pidió prudencia, aseguró que España es un país “fuerte y solidario” y apostó a que nadie quedará desamparado.

Felipe VI, sin embargo, había acudido para celebrar el cumpleaños del foro como “pieza clave” de la compleja transición española, tan incierta en su momento y que luego se convirtió en un reto y un ejemplo. Y habló de “concordia” y de la relevancia de “la palabra, la que se pronuncia y sobre todo la que se escucha”. Una reflexión que consideró “muy vigente para nuestros días y sin caducidad posible, por mucho que la tecnología y algunos de sus malos usos, ensombrezca su importancia o directamente la pervierta”.

El rey Felipe VI pronuncia un discurso durante la celebración del 50 aniversario del Club Siglo XXI , este jueves en Madrid. Jaime Villanueva

El Monarca quiso centrar su mensaje de celebración del cumpleaños del club en una reivindicación de la palabra “como expresión de libertad, como manifestación de la idea, como fuente del diálogo, como instrumento de persuasión y comprensión”. Todos los presentes se conjuraron para que el foro tenga continuidad y para culminar la sesión dos cantantes de ópera entonaron La Traviata de Verdi.