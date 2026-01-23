Los Reyes reciben al cuerpo diplomático acreditado en España

Los Reyes ofrecen este viernes la tradicional recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España. Los representantes diplomáticos serán recibidos por Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real de Madrid. Allí los Reyes mantendrán un encuentro con los diplomáticos presentes en las 126 embajadas y casi 800 consulados existentes en España.

En concreto, saludarán a 153 diplomáticos de carrera y más de 600 honorarios. En esta recepción, el Rey se dirigirá a los representantes de los estados extranjeros, con quienes compartirá las inquietudes sobre los asuntos exteriores en un contexto de gran inestabilidad geopolítica. Al acto también asisten el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El pasado miércoles, Felipe VI defendió en Estrasburgo a la UE como un proyecto de convivencia. “La situación que atraviesa Europa exige el compromiso de todos. No podemos dar Europa —la Unión Europea— por descontada”, ha afirmado Felipe VI durante su discurso ante un hemiciclo que ha vuelto a guardar un minuto de silencio, como ya hizo al comienzo del plenario el lunes, al comienzo de la sesión en honor a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Porque “nunca, como en estos tiempos oscuros, ha sido la idea de Europa tan necesaria”, ha subrayado.