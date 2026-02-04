El Gobierno aprueba la celebración de un referéndum en el pueblo alicantino de Castalla

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la realización de una votación para decidir la fecha de la fiesta de Moros y Cristianos, la más popular de la localidad

El municipio alicantino de Castalla (11.900 habitantes) irá a las urnas para decidir la fecha de su celebración más reconocida: las fiestas mayores de Moros y Cristianos. El Consejo de Ministros aprobó este martes la convocatoria de un referéndum para que los vecinos de la localidad decidan si la festividad se mantiene del 1 al 4 de septiembre o se traslada para que cada año caiga en fin de semana, de manera que el pistoletazo de salida se daría un viernes y los actos se extenderían hasta el lunes.

La decisión deberá tomarse en las urnas después de que una consulta realizada el pasado junio por la Agrupación de Comparsas evidenciara la división de opiniones que existe entre sus miembros: 628 se decantaron por el cambio de fechas mientras que 608 optaron por mantener el calendario habitual. Una diferencia de tan solo 20 votos que ha llevado al Ayuntamiento de Castalla (PP) a solicitar la celebración de un referéndum, cuya autorización es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.32ª de la Constitución.

Pese a la aprobación del Ejecutivo, la corporación municipal aún no ha sido notificada de esta decisión e insiste en hacer un llamamiento a la calma antes de dar los próximos pasos. Así lo ha confirmado el concejal de Cultura, José Rico, en conversación con EL PAÍS. “Todavía no hemos recibido notificación oficial. En el momento que la recibamos convocaremos a los compañeros del Gobierno y plantearemos una futura fecha para llevar a cabo el referéndum, pero está muy verde todavía”, detalla sobre la futura consulta en la que podrán participar los vecinos del municipio.

“No queremos hacer las cosas con prisas. Tampoco hay ningún plazo, primero tenemos que juntarnos toda la corporación junto con la comisión de fiestas, ver cómo afrontamos el siguiente paso y poner una fecha para la votación. Estamos hablando ya de las próximas fiestas (las del año 2027) para estas imagino que no decidiremos nada y serán como siempre”, ha detallado el concejal sobre cuándo se produciría la modificación, en el caso de contar con el apoyo popular.

Pese a la división mostrada durante la consulta del pasado junio, Rico afirma que la diferencia de opiniones no supone problema alguno para la localidad. “No ha habido problema de ningún tipo. Se hizo la consulta pero, para no depender solo de esta votación, lo correcto es hacer un referéndum para que sea oficial”.

Según el concejal de Cultura, la idea de hacer coincidir la festividad de Moros y Cristianos con el fin de semana surgió desde la comisión de fiestas, después de que esta recibiera diferentes solicitudes para que la celebración se traslade y no coincida con días laborables. “Hay de todo, estudiantes que desean un cambio de fechas y otros que no, al igual que ocurre con los empresarios. Se trata de buscar un consenso y decidir entre todo el pueblo”, detalla antes de afirmar que el Ayuntamiento no tiene preferencia por ninguna de las dos opciones: “Somos completamente neutrales”.