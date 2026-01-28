El PNV se harta del “trilerismo político” y bilateral del Gobierno en el Congreso con otros socios

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, lleva una temporada advirtiendo de que algo no funciona como su partido esperaba en su relación con el Gobierno. Este miércoles, tras el pleno del martes en el que decayó el decreto ómnibus con la revalorización de las pensiones, Vaquero estalló: “Estamos hartos del trilerismo político que lleva al límite todas las negociaciones y que solo perjudica a la ciudadanía. Tampoco compartimos que se negocie a espaldas del Congreso y según el oportunismo político del Gobierno”. La diputada vasca remarcó que lo ocurrido con el decreto ómnibus que contenía la revalorización de las pensiones “no puede volver a producirse”. El PNV recuerda así al Ejecutivo que también tienen una agenda de acuerdos pendientes a negociar como han hecho con otros socios de investidura.

La diputada del PNV que intervino en el nombre de su partido el martes en el debate sobre el decreto ómnibus con la subida de las pensiones y otras medidas del llamado escudo social, Begoña Sagastizabal, ya avisó de que el Gobierno central no debía jugar tanto “a la ruleta rusa” al llevar al pleno asuntos mezclados, sin negociar antes su consenso. Cuando el PNV utiliza el término “trilerismo” para atacar a este Ejecutivo se refiere a que en ocasiones fuerzan la presentación de leyes, decretos o proyectos en la Cámara sin hablarlo previamente con todos los socios de investidura y sabiendo que algunos de esos partidos no están de acuerdo.

La portavoz del grupo consideró este miércoles que había que subrayar aún más ese mensaje tras la visita en la tarde de este mismo martes del lehendakari, Imanol Pradales, a Pedro Sánchez en La Moncloa en la que se avanzó sobre algunas transferencias pendientes.

El PNV dice que valora ese encuentro institucional, pero Vaquero resalta justo ahora que aún les quedan muchas “cuestiones importantes” acordadas en la investidura y esperan que el nuevo periodo de sesiones sirva para ejecutarlas. Al PNV no le han gustado nada los pactos anunciados en estos primeros días del año del Gobierno y el PSOE con ERC sobre la financiación singular para Cataluña y, especialmente, el de este lunes con Podemos para la regularización masiva de inmigrantes. Y el escenario provocado con el decreto ómnibus, en el que se incluyeron otras medidas y actuaciones junto a la subida de las pensiones, le lleva a pensar que el Ejecutivo podría ahora ponerse a negociar solo con Junts una salida bilateral a ese problema. El PNV quiere jugar en esa partida.

Junts votó con PP, UPN y Vox contra el decreto y el Gobierno se plantea negociar con la formación catalana, entre otros asuntos, para conseguir que prospere cuando la iniciativa vuelva al Congreso, sea por separado o con otras de las actuaciones que decayeron. En definitiva, en lo que está el Ejecutivo es en afianzar su agenda bilateral con los socios de investidura.

El PNV, según Vaquero, ve “difícil llegar a acuerdos de esta manera” y reclama “un cambio de actitud”. La portavoz vasca enumeró algunas materias de su interés, que tienen que ver con la regulación de los inmigrantes, la vivienda y sobre todo las medidas de protección de los pequeños propietarios vulnerables frente a la ocupación, la sanidad y la seguridad. El PNV coincide ahí con los argumentos de Junts, y en parte del PP, al reivindicar sobre la inmigración un plan más integral y coordinado. Sagastizabal, el martes y para hablar de vivienda, reprochó al Ejecutivo central que ponga “tiritas para tapar grietas”. Vaquero extendió esas críticas a otros ámbitos.

Este giro en la manera de actuar del Ejecutivo que demanda el PNV se podría apreciar en uno de los primeros plenos del nuevo periodo de sesiones, a mediados ya de febrero, cuando se discuta en pleno una de las leyes polémicas que también reivindica Junts, la de la multireincidencia en los delitos. El PNV aboga por un enfoque no solo punitivo. También que se tenga en cuenta que la policía autonómica vasca, la Ertzainza, “es integral en todos los sentidos”.