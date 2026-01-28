Última hora del accidente de tren en Córdoba y del servicio de Rodalies, en directo
El Gobierno publica el paquete da ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida | El Govern ofrece explicaciones en el Parlament sobre el caos en Rodalies
Diez días después del accidente de Adamuz, el Gobierno ha publicado en el BOE el paquete de ayudas a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios —que busca adelantar el apoyo económico a los afectados— mientras se siguen investigando las causas del siniestro en el que murieron 45 personas. Mientras, el pleno del Parlamento de Cataluña acoge este miércoles la comparecencia del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, para dar explicaciones sobre el caos de los últimos días en Rodalies. Los trenes de Rodalies siguen funcionando a medio gas en Cataluña, con numerosos tramos cortados que se cubren en autobús, mientras avanzan las reparaciones en los puntos negros de la red para que la próxima semana el servicio pueda recuperar la normalidad.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del accidente de tren de alta velocidad en Adamuz y del servicio de Rodalies.
La lista de compañías que serán llamadas a la investigación del accidente ferroviario en la alta velocidad Madrid-Sevilla va a ser extensa, a la vista de que hay 88 procesos de contratación y subsiguientes subcontratas en una renovación valorada en 780 millones de euros. Muchos de ellos fueron ejecutados hasta el año pasado en el subtramo Guadalmez-Córdoba, donde se encuentra el punto negro de Adamuz (Córdoba). Cuatro de las mayores constructoras del país participaron en la remodelación en una unión temporal de empresas; una reputada ingeniería firmó la revisión de las soldaduras, realizada por una de las contadas empresas especializadas en la unión de carriles Estos son algunos de los nombres que saldrán en las pesquisas técnicas y, a buen seguro, en el posterior proceso judicial.
Reabierto el tramo Arenys de Mar-Blanes de las líneas R1 y RG1 de Rodalies
Renfe ha reabierto este miércoles el tramo ferroviario entre Arenys de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona), por el que transcurren las líneas de Rodalies R1 y RG1 y que se estaba cubriendo con un servicio alternativo por carretera.
Según ha informado Renfe, ahora el servicio en estas líneas se prestará en tren de L'Hospitalet de Llobregat a Blanes, mientras que entre Blanes y Maçanet Massanes (Girona) continuará el servicio alternativo por carretera.
El servicio de Rodalies empezó a recuperar el martes una cierta normalidad, tras el caos de la última semana, aunque continúa con los refuerzos de buses y con demoras generalizadas, mientras el Govern augura que el próximo lunes los trenes volverán a funcionar como antes de la crisis.
En paralelo, el gestor ferroviario Adif ha elevado a 29 los puntos de la red de Rodalies en el que está llevando a cabo reparaciones y otras actuaciones catalogadas como de urgencia, en el marco de un dispositivo que ha movilizado a más de 50 equipos que han llevado a cabo 116 inspecciones para detectar problemas. Estas 29 actuaciones prioritarias afectan a todas las líneas de Rodalies, especialmente la R3 y R4. (EFE)
Como la soldadura de vía que supuestamente colapsó en Adamuz (Córdoba), y causó el descarrilamiento del tren de alta velocidad de Iryo el domingo 18, había otras muchas en un rango de dos kilómetros y en ambas vías. La zona sur del puesto de banalización (estación técnica de Adif) de dicha localidad tiene hasta 16 empalmes o soldaduras aluminotérmicas —la que colapsó y otras 15— entre raíles de nueva producción y otros que ya estaban en uso antes de la renovación. Este recuento, al que ha tenido acceso El PAÍS, se distribuye entre la vía 1, por la que circulaba el Frecciarossa de Iryo destino Madrid, y la vía 2, que ocupaba el Alvia de Renfe en su marcha hacia Huelva.
Buenos días. Retomamos la narración en directo de la última hora de la actualidad tras el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) y del caos del servicio de Rodalies en Cataluña.
El Gobierno tiene previsto publicar hoy en el BOE el paquete de ayudas a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios —que busca adelantar el apoyo económico a los afectados— mientras se siguen investigando las causas del siniestro en el que murieron 45 personas.
El pleno del Parlamento de Cataluña acoge este miércoles la comparecencia del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, para dar explicaciones sobre el caos de los últimos días en Rodalies. Los trenes de Rodalies siguen funcionando a medio gas en Cataluña, con numerosos tramos cortados que se cubren en autobús, mientras avanzan las reparaciones en los puntos negros de la red para que la próxima semana el servicio pueda recuperar la normalidad.
