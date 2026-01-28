Última hora del accidente de tren en Córdoba y del servicio de Rodalies, en directo

Reabierto el tramo Arenys de Mar-Blanes de las líneas R1 y RG1 de Rodalies

Renfe ha reabierto este miércoles el tramo ferroviario entre Arenys de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona), por el que transcurren las líneas de Rodalies R1 y RG1 y que se estaba cubriendo con un servicio alternativo por carretera.

Según ha informado Renfe, ahora el servicio en estas líneas se prestará en tren de L'Hospitalet de Llobregat a Blanes, mientras que entre Blanes y Maçanet Massanes (Girona) continuará el servicio alternativo por carretera.

El servicio de Rodalies empezó a recuperar el martes una cierta normalidad, tras el caos de la última semana, aunque continúa con los refuerzos de buses y con demoras generalizadas, mientras el Govern augura que el próximo lunes los trenes volverán a funcionar como antes de la crisis.

En paralelo, el gestor ferroviario Adif ha elevado a 29 los puntos de la red de Rodalies en el que está llevando a cabo reparaciones y otras actuaciones catalogadas como de urgencia, en el marco de un dispositivo que ha movilizado a más de 50 equipos que han llevado a cabo 116 inspecciones para detectar problemas. Estas 29 actuaciones prioritarias afectan a todas las líneas de Rodalies, especialmente la R3 y R4. (EFE)