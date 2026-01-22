Sin abdominales, ni saltos, pero con un examen físico cada dos años: Defensa cambia las pruebas físicas de acceso a las Fuerzas Armadas

Menos pruebas, ejercicios comunes para acceder a todos los cuerpos de las Fuerzas Armadas, y además vigentes durante toda la carrera militar. Esos son los principales cambios de la orden con la que el Ministerio de Defensa simplifica y unifica el sistema de evaluación de las capacidades físicas y reduce de doce a cinco las pruebas a realizar, según publica esta miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Los ejercicios evaluados consistirán en flexo-extensiones de brazos (para medir la fuerza y resistencia del tren superior), plancha isométrica (para evaluar la resistencia de los músculos abdominales), carrera de 2.000 metros (para valorar la capacidad cardio-respiratoria) y un circuito de agilidad y velocidad, según ha detallado el propio Ministerio en un comunicado. A estas cuatro pruebas se les suma la de “soltura acuática”, consistente en nadar 50 metros y que se limita a oficiales y suboficiales.

De esta forma se eliminan ejercicios como los tradicionales abdominales, el salto vertical y el de longitud (con los pies juntos), las carreras cortas de velocidad (cuya evaluación se integra en el circuito de agilidad) y las de resistencia de diferentes distancias (se integran en la prueba de 2.000 metros).

“Creemos que se han cambiado las pruebas para facilitar el acceso de militares”, opina un responsable de la Academia MGH, dedicada a preparar el acceso y la promoción interna en la Fuerzas Armadas. “En la escala de tropa, que es en lo que más escaso está el Ejército, mucha gente fallaba en la prueba de carrera de ida y vuelta y en la de salto”, detalla el preparador sobre las nuevas evaluaciones, que se aplicarán en las diferentes convocatorias del año 2026 y que se mantendrán durante toda la carrera militar. En el caso de las pruebas físicas de evaluación periódica, los nuevos baremos entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Este interloctor señala que el principal cambio, en su opinión, es la unificación de las pruebas para oficiales/suboficiales y tropas básicas, que con la nueva normativa solo se diferenciarán en la prueba de natación..

La orden publicada este miércoles se refiere a la actividad física como “un elemento esencial en la preparación del personal militar, siendo garante de su salud, de la eficacia operativa de las unidades y de la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas en cualquier escenario”. En esta misma línea, justifican los cambios en “la necesidad de integración normativa de las pruebas físicas de forma que todos los miembros de las Fuerzas Armadas deberán superar las mismas pruebas durante toda su trayectoria profesional, garantizando un estándar común de preparación”.

La normativa establece que los militares de carrera de todos los cuerpos y escalas deberán realizar estas pruebas “con una periodicidad máxima de dos años” y que en el caso de no superarlas podrán solicitar su realización en otra convocatoria. Es decir, ya no valdrá con estar en forma únicamente al principio de la carrera militar. Ese estado deberá mantenerse a lo largo del tiempo. Para favorecer la superación de los ejercicios y el buen estado de forma, la práctica físico-deportiva se considera un acto más del servicio con un tiempo mínimo dedicado de tres horas semanales dentro de la propia jornada laboral.

Excepción

Pese a la unificación y simplificación de las pruebas, el Ministerio de Defensa abre una excepción para aquellas unidades que cuentan con “con capacidades operativas específicas o cometidos singulares que requieren del personal destinado en ellas una aptitud psicofísica cualificada, superior a la exigida con carácter general”.

Por ello, los responsables de estas unidades podrán proponer una ampliación de los puntos necesarios para superar los ejercicios de evaluación periódica, además de la realización de pruebas específicas complementarias que se consideren necesarias para realizar sus cometidos profesionales.