Nueve denuncias de afectados y siete peticiones de acusaciones populares en el caso del accidente de Adamuz

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo Del Río, ha señalado este jueves que ya hay siete acusaciones populares (incluidos partidos políticos que no ha precisado) que han pedido entrar en la investigación y que, además, se han interpuesto de momento nueve denuncias de afectados. El magistrado ha visitado los juzgados de la localidad de Montoro (Córdoba) a los que les ha tocado instruir la causa del accidente del tren de Adamuz que ha provocado 43 fallecidos. El togado ha mostrado su confianza en la jueza que tendrá que asumir las riendas de la causa recién salida de la Escuela Judicial y ha advertido de que la instrucción será larga y complicada: “Somos conscientes de que hay muchos intereses en juego”.

Del Río y el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, se han acercado cuatro días después del siniestro a charlar con el equipo de funcionarios, letrados y jueces de los dos tribunales de instancia de la pequeña localidad para interesarse de primera mano por sus necesidades y refuerzos. “Me quedo tranquilo”, ha dicho a la salida del edificio, después de hablar con los profesionales que tramitan en su día a día instrucciones relacionadas, principalmente, con violencia de género, conflictos vecinales, divorcios, despidos, herencias, etc.

El magistrado ha explicado que hasta este momento los trabajos se han centrado en la identificación de las víctimas, la recepción de las autopsias y la labor más burocrática de entrega de los cuerpos a los familiares. La totalidad de los 43 cadáveres, según ha avanzado, se ha identificado ya por los forenses y solo quedan tres ciudadanos extranjeros por entregar a sus familias.

Entre sus preocupaciones a partir de ahora, está que la cadena de custodia se cumpla, ha dicho, y que la instrucción no se convierta en un monstruo de papeles y líneas de investigación separadas inabarcables para un pequeño tribunal como este. “Ahora viene la segunda fase. Son muchas personaciones. Esto es de una gran complejidad y hay que hacer un buen trabajo”, ha apuntado.

De momento, son dos juezas sustitutas las que han estado al frente de las primeras diligencias, como contó este medio. Sin embargo, a partir del 9 de febrero, los despachos cambiarán porque se incorporan dos juezas titulares que acaban de terminar las prácticas. Cristina Pastor será la encarga de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro plaza número 2, que estará al frente de las pesquisas, pero, según ha explicado el presidente del tribunal superior, se hará una suerte de instrucción mixta a la que podrán incorporarse tanto la jueza del despacho de al lado como un juez de refuerzo que ya han reclamado al Poder Judicial. “Desde el primer momento se ha pedido una autorización para que esta causa la instruyan dos personas”, ha concretado.

En cualquier caso, todos aquí son conscientes de que quien empiece la instrucción puede que no sea quien la termine porque los juzgados de Montoro “son de paso” para muchos togados cuya meta es terminar en un tribunal de provincia. Si la colisión entre el tren Alvia y el Iryo se hubiera producido 20 kilómetros más adelante, el encargado del asunto hubiera sido un juez de Córdoba.