Un millar de vecinos reciben en la capilla ardiente a los féretros de la familia de Punta Umbría fallecida en Adamuz

El dolor ha empezado a tomar forma con el traslado paulatino de los féretros con los restos de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz a los municipios de Huelva a donde se dirigían el pasado domingo y a donde nunca llegaron. Al filo de las 10 de la noche, en medio de una noche tan destemplada como el ánimo de un millar de familiares, amigos y vecinos que llevaban horas aguardando a las puertas del pabellón municipal de Aljaraque (22.737 habitantes), llegaban los cuatro cuerpos de la familia Zamorano Álvarez, uno de los reflejos más amargos de la tragedia ferroviaria.

El silencio, apenas interrumpido por el sollozo contenido de los familiares y amigos del pequeño Pepe que aguardaban en la parte trasera del pabellón para portar los féretros, se ha roto casi de inmediato por los gritos desgarrados e inconsolables de quienes habían hecho el trayecto con ellos desde Córdoba, al entrar dentro del polideportivo.

“Esto está siendo muy largo y triste”, cuenta un compañero de colegio de Pepe Zamorano, el patriarca de la familia, que junto a su mujer Carmen Álvarez, su hijo Pepe de 12 años y su sobrino Félix de 22, perdieron la vida a bordo del Alvia. El drama se torna más insondable porque junto a ellos viajaba su hija de seis años, que salió por su propio pie del vagón siniestrado. Un milagro que no ha podido mitigar el desconsuelo de los suyos esta noche.

Un grupo de asistentes aguarda a las puertas del pabellón municipal de Aljaraque. Alejandro Ruesga

Antonio Zamorano es primo segundo de Pepe y de Félix, el padre del joven de 22 años fallecido. “Es tan brutal todo, que no me he atrevido a llamarlo”, reconocía a la entrada del pabellón que el Ayuntamiento ha habilitado como capilla ardiente. Detrás de ella aguardaba una cola de casi un millar de vecinos que ha querido mostrar su apoyo al resto de la familia Zamorano Álvarez, truncada para siempre tras el accidente.

Juani Maestre es prima de la madre de Félix. Aguardaba a las puertas del pabellón con el ánimo descompuesto. Su pena tampoco tiene tregua. Este jueves ha previsto ir a Punta Umbría al funeral por Rocío Díaz, la última vecina de esa localidad costera a 15 kilómetros de Aljaraque que seguía desaparecida hasta esta misma tarde. “Es mi vecina. Esta tragedia no para”, explica en un ejemplo de cómo el drama por el descarrilamiento del Alvia deja una herida que atraviesa toda la provincia. “Es el tren que cogemos todos los onubenses cuando salimos de aquí, porque no hay otro”, puntualizaba uno de los vecinos antes de entrar a dar su pésame.

Porque, con 27 víctimas mortales identificadas, está provincia acumula más de la mitad de las 43 personas que han perdido la vida en la colisión ferroviaria. Sus cuerpos, como los de la familia de Aljaraque también están regresando a sus lugares de origen. En Gibraleón ya se ha celebrado el primer funeral por su vecino José María Martín, de 37 años, que había ido a Madrid a pasar el fin de semana con su novia, una de las supervivientes.