El Gobierno reivindica que la inversión en mantenimiento de la red ferroviaria por kilómetro ha subido un 58% desde 2018

El Gobierno ha hecho un giro estratégico de comunicación para intentar contrarrestar la avalancha de ataques sobre el estado de la red ferroviaria que se han publicado en las redes sociales estos días. Frente a las percepciones y distintas opiniones —también de expertos— sobre la reducción del dinero dedicado al mantenimiento de la red, que para algunos explica el accidente de Adamuz, tanto La Moncloa como el Ministerio de Transportes están haciendo un esfuerzo de recopilar datos para rebatir esa idea.

El Ejecutivo publicó este jueves un informe en el que sostiene con datos y gráficos detallados que el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria “ha aumentado un 54% desde 2018″; esto es, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. “Hoy se invierte 1.120 millones de euros en el mantenimiento de la red ferroviaria, un 53% más de lo que se invertía, en promedio, durante el periodo anterior (731 millones de euros)“, explica el informe.

Ante los recelos de que ese aumento se debe a que también ha crecido la red y el número de trenes que pasan, y que por tanto debería ser mucho mayor, el Gobierno ofrece el dato por kilómetro, que también ha aumentado significativamente. “Que la red haya crecido no explica por sí solo este aumento. El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria por kilómetro ha aumentado un 58% desde 2018, algo que demuestra una mejora real del estándar de conservación. Hemos pasado de 45.000 euros por kilómetro a más de 71.000 euros por kilómetro en 2025″, señala el informe.

Esto sería en toda la red, pero en la alta velocidad la mejora es similar. “El Gobierno actual ha aumentado sustancialmente la inversión en mantenimiento de la red de alta velocidad. Si entre 2012 y 2018 se destinaron, en promedio, 250 millones de euros anuales, entre 2018 y 2025 se han invertido en promedio cerca de 350 millones de euros al año, un 40% más”, recoge el documento.

En esta línea, el Ejecutivo sostiene en el informe que el gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad por kilómetro ha aumentado en un 43% desde 2018. “Este mayor gasto no se debe solo al aumento de la red de alta velocidad, sino también a un mayor gasto por kilómetro de alta velocidad. En cambio, durante el Gobierno anterior cayó un 10%“, insiste el texto. Esto intenta desmontar la idea de que la red y su uso, sobre todo desde la entrada de dos compañías privadas italiana y francesa, ha aumentado de manera exponencial pero no su mantenimiento.

Inversión a un “ritmo más alto” que en Francia y Alemania

El Gobierno exhibe su ritmo inversor en la red ferroviaria desde que llegó al poder para desmentir la idea, que está alentando especialmente Vox, de que la gestión es desastrosa. “La inversión en infraestructura en España entre 2018 y 2023 ha crecido a un ritmo más alto que en países referentes como Francia y Alemania en términos reales”, recalca.

En este sentido, defiende que el “contraste” con el periodo anterior es “notable”. “Entre 2012 y 2017, la inversión en España cayó un 16%, mientras que aumentó en el resto de países. Desde 2018, se ha multiplicado por diez la inversión en trenes. De los poco más de 152 millones de euros invertidos en la legislatura anterior hemos pasado a una inversión de 1.512 millones de euros. La inversión realizada en líneas de alta velocidad se ha incrementado un 75% desde 2018, hasta los 2.283 millones”, sentencia el informe.

El texto también trata de desmentir la idea que crece en las redes sociales y que también alentó este jueves Santiago Abascal, líder de Vox, de que había habido muchos avisos sobre el mal estado de la red donde se produjo el accidente. “Entre 2021 y 2025 se han registrado 1.304 incidencias en los trayectos que incluyen el paso por Adamuz”, apunta.

Según recoge el documento, de dicho total “únicamente 17 corresponden a averías de vía”. “En el puesto de banalización de Adamuz —ubicado en la zona del accidente— se han registrado 70 incidencias en el mismo periodo (2021–2025), de las cuales 14 ocurrieron en el último año. Solo una de estas 14 fue clasificada como avería de vía, y afectó a la vía de circulación del servicio Alvia (28/11/2024)“, agrega. Y señala que, por tanto, en el tramo concreto y en la vía utilizada por el tren de Iryo implicado en el accidente ”no se ha registrado ninguna incidencia de vía desde 2021 hasta la fecha”.

La tasa media de accidentes por kilómetro recorrido es “inferior” desde 2018

El Gobierno también trata de desmontar la idea de que en España hay muchos accidentes, más que en otros países de la Unión Europea. “Desde 2018, la media anual de accidentes ferroviarios graves o significativos ha descendido un 11% respecto al período 2012-2018 pese a que el número de pasajeros ha aumentado más de un 15%”, aduce. Y subraya que desde 2018 la tasa media de accidentes por kilómetro recorrido es también “inferior” a la del periodo 2012–2018. “Aunque se observan repuntes puntuales tras la pandemia, el riesgo por unidad de tráfico se mantiene globalmente más bajo que en el periodo previo, incluso en un contexto de recuperación del tráfico y aumento de la movilidad ferroviaria”, explica el informe.

Asimismo, se detalla los datos por pasajero, más fáciles de comparar con otros periodos. “Los accidentes ferroviarios por viajero muestran una clara mejora estructural desde 2010, con un repunte coyuntural en 2020–2021 asociado a la caída abrupta de viajeros durante la pandemia (efecto denominador), y una normalización progresiva desde 2022, de modo que 2024 se sitúa entre los mejores valores de toda la serie, confirmando que el riesgo por pasajero no presenta una tendencia al alza a largo plazo", remarca el texto.

Y todo esto sucede, explica el documento, en el momento de mayor uso de los trenes de la historia de España, ya que la ampliación de la red con inversiones públicas, que ha hecho que llegue a muchas ciudades nuevas la alta velocidad, y la entrada de competidores de Renfe, que ha multiplicado la oferta y bajado los precios, ha disparado el uso. “Nunca ha habido tantos viajeros que usen el tren como hoy en día. En tan solo 10 años el número de viajeros en alta velocidad se ha duplicado hasta superar los 40 millones (dato acumulado a noviembre de 2025)”, remata el informe.