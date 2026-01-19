Rocío, ingresada en el Hospital, regresaba a Huelva tras presentarse a unas oposiciones: “Volamos por los aires. Fue un caos total”

Rocío se encuentra ingresada en un Hospital de Córdoba. “Fue un caos total”, cuenta esta mañana a través de un audio de WhatsApp. “Estoy ingresada en observación por los porrazos en la cabeza y los vómitos. Las costillas no las tengo rotas, solo desprendidas. Me hicieron una primera revisión los médicos en el pabellón y me enviaron al hospital. Estoy llena de dolores y moratones. Aquello fue terrible. Volamos por los aires. Gracias a Dios estoy bien, pero había muchísima gente peor que yo”.

Rocío iba en el tren de alta velocidad Madrid-Huelva que sufrió este domingo un choque con otro procedente de Málaga. En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas, 300 en el Iryo Málaga-Madrid y 184 en el Alvia Madrid-Huelva. Rocío regresaba a casa tras presentarse a unas oposiciones de funcionario de prisiones, que se celebraban este domingo en la capital y, donde se presentaron casi 7.000 personas. Ella fue con dos amigas, que también resultaron heridas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha informado esta mañana de que cinco niños se encuentran ingresados en el hospital Reina Sofía de Córdoba. Dos de ellos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De los 48 heridos que siguen hospitalizados, 11 se encuentran también en distintas UCI de la capital cordobesa.

Incertidumbre entre los familiares ante la falta de noticias

Ricardo Chamorro Cáliz, de 57 amos, iba también en el tren Alvia que descarriló la tarde del domingo, cuando iba hacia Huelva. Su familia y amigos llevan desde entonces tratando de localizarle haciendo llamamientos desesperados por redes sociales. Su mujer se desplazó a Córdoba. “Lo ha buscado por todos los hospitales de la ciudad, pero no está en ninguno”, cuenta Rocío Lazarev, amiga de la familia. Su hijo ha salido de Salamanca, camino de la capital cordobesa para tratar de dar con él.

Como los Chamorro, decenas de familiares y allegados de viajeros del Alvia que salió de Atocha han utilizado las redes sociales para buscar información de los pasajeros de los que no tienen noticias.

La Junta de Andalucía ha pedido a quienes no se encuentran graves que utilicen las redes sociales para informar sobre su estado de salud y que están fuera de peligro y así tranquilizar a sus allegados.

Córdoba, Huelva y Madrid han habilitado puntos de atención a afectados por el accidente y a sus familiares. El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el Centro de Educación Ambiental (CEA) para ofrecer alojamiento y atención, a través del convenio con Cruz Roja, a las personas atendidas y dadas de alta del Hospital Reina Sofía tras el accidente ferroviario de Adamuz. El CEA estará operativo hasta que los afectados sean trasladados a sus localidades de origen o destino, indican fuentes municipales.

En la Comunidad de Madrid, este punto se encuentra en la estación de Atocha. El SUMMA 112 ha recibido a pasajeros procedentes de los dos trenes accidentados y que han ido llegando en autobuses a la estación desde las cuatro y media de la mañana, según ha informado la Comunidad. Allí se habían desplazado efectivos del SAMUR, Cruz Roja y psicólogos ofrecidos por Adif, Renfe e Iryo. “En estos momentos, una psicóloga, técnicos y médicos del SUMMA 112 sigue trabajando en el lugar”, explican. También están coordinándose con el Centro de Atención a Familiares y Víctimas de Atocha a través del personal de Protección Civil y Emergencias desplazado allí desde anoche, informa Beatriz Olaizola.