España
Groenlandia

Albares asegura que decidirán si envían tropas a Groenlandia cuando haya una “composición de lugar”

El ministro de Exteriores español considera que los groenlandeses no necesitan “un cambio de soberanía” y pasar a depender de Estados Unidos

Madrid -
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado este viernes en una entrevista en Telecinco que el Gobierno tomará una decisión respecto al envío de tropas a Groenlandia una vez se tenga una “composición de lugar” en virtud de los contactos que se están manteniendo con otros países europeos.

Albares ha insistido en que los groenlandeses ya han dejado claro que quieren seguir formando parte de Dinamarca y que no considera que necesiten un “cambio de soberanía” para pasa a manos de Estados Unidos, como pretende el presidente estadounidense, Donald Trump: “Estamos teniendo una serie de reuniones con el resto de los socios europeos” a los que les preocupa la situación de Groenlandia igual que a España, ha explicado.

“Estamos intercambiando y haciéndonos una composición de lugar y una vez que tengamos todos los elementos se tomarán las decisiones que tengamos que tener”, ha puntualizado.

Este jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no descartó que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, aunque pidió “no precipitar acontecimientos”, después de que varios países como Francia, Alemania o Suecia vayan a participar en un ejercicio militar de Dinamarca en la isla. Albares ha insistido en que los groenlandeses, a través de sus representantes “elegidos democráticamente”, ya han dejado claro que quieren seguir formando parte de Dinamarca, un país que forma parte de la UE y la OTAN. “Eso es lo que nosotros apoyamos”, ha añadido.

Además, y sin mencionar a Estados Unidos y el deseo expresado por Trump de hacerse con la isla por motivos de seguridad, ha insistido en que “si hay algún aliado de la OTAN que considere que se pueden hacer mejoras en la seguridad del Ártico”, entonces los aliados pueden “debatirlo y encontrar la forma de cubrir cualquier laguna de seguridad que exista”. Preguntado expresamente por si considera que hay que enviar tropas a la isla danesa, el ministro ha afirmado que lo que él considera es que ahora mismo “no hace falta que venga otro Estado a un cambio de soberanía” en Groenlandia, y ha insistido en que entre aliados se puede resolver hablando “cualquier discrepancia que pueda haber sobre el nivel de seguridad o los riesgos que pueda haber en el Ártico”. “Cualquier necesidad de seguridad, incluso si hay que incrementar el número de tropas, o analizar otro tipo de amenazas”, “los aliados de la OTAN desde luego podemos cubrir eso”, ha rematado.

