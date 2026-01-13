El baile de primarias, los puestos en las listas, el caso de Aragón y los vetos alejan a las izquierdas en Castilla y León

Castilla y León se encamina a dos candidaturas a la izquierda del PSOE en las elecciones del 15 de marzo. Izquierda Unida (IU), Sumar y Equo competirán con Podemos y Alianza Verde, a expensas de nuevas siglas sumándose a cualquier bando, en una comunidad del PP desde 1987. Los amagos de entendimiento chocan con las condiciones de los pactos planteados y salvo giro imprevisto, que ambos bloques admiten lejano, habrá sendas papeletas izquierdistas. Las bases de IU han ratificado la coalición, liderada por Juan Gascón, y el partido se abrió a acuerdos: “Mano tendida a otras organizaciones políticas de izquierdas para unirse a un frente común”. Podemos también habla de entenderse, pero veta al sello Sumar. De fondo, los puestos en las listas, con discursos cambiantes acerca de celebrar primarias abiertas y quién ocuparía el ansiado número uno en Valladolid, donde es más fácil conseguir un procurador en las Cortes.

La esperable alianza entre IU, Sumar y Equo se ha avalado este fin de semana, con el 77,9% del voto de las bases, aceptando que la lidere Juan Gascón como candidato a la Junta e incluyendo la cláusula de abrirse a más socios. La formación ha celebrado los resultados entre emplazamientos a que Podemos se incorpore: “Las formaciones han anunciado la continuidad de su agenda para la construcción de un programa conjunto. Mientras, mantienen la mano tendida al resto de organizaciones políticas de la izquierda transformadora para participar en la candidatura conjunta encabezada por IU”.

Esta vez no han aludido directamente a los liderados nacionalmente por Ione Belarra, pero sí hace unas semanas, cuando Gascón instó al abrazo a pesar del resultado negativo de sus reuniones y contactos con Miguel Ángel Llamas, candidato autonómico de Podemos, partido coordinado por Pablo Fernández, también secretario de organización estatal: “En su momento lamentamos que Podemos no quisiera participar. Creemos que sus motivos no son tan relevantes tras las elecciones de Extremadura y el buen resultado electoral de la izquierda transformadora. Defendemos un programa y una candidatura que reúna a todas las fuerzas políticas de la izquierda transformadora. Sin exclusiones ni vetos para trabajar en una propuesta política que sirva para el futuro de la comunidad”.

Los resultados extremeños salpican al escenario castellano y leonés. Allí la entente Unidas por Extremadura, con Podemos e IU junto a Alianza Verde, saltó de cuatro a siete escaños en los recientes comicios regionales donde se hundió el PSOE, triunfó la abstención, Vox se multiplicó y el PP fue el más votado aunque no podrá librarse de los ultras. Podemos mira a Extremadura desde su óptica. “En 2022 nos presentamos Podemos-IU-Alianza Verde. Lo lógico sería repetir lo de 2022, que ha dado buenos resultados en Extremadura. Pedimos a IU que reconsidere su marcha y retome la coalición. Estamos disponibles para dialogar hasta el último minuto”, esgrime Llamas. Esa marca supuso un procurador de los 81 repartidos en Castilla y León y se logró en Valladolid, la circunscripción más grande y con más opciones de escaño.

El candidato de Podemos asegura que “IU puede integrar en sus listas a quien quiera, pero Podemos no reconoce a Sumar Castilla y León” y exige que no Sumar participe en ningún sello izquierdista, aunque la tinta del acuerdo con IU siga fresca. “¿Por qué IU en Extremadura hace una cosa y en Aragón y aquí otra? ¿Por qué IU cambia de coalición respecto a 2022?”, se pregunta. Las elecciones aragonesas contarán con tres papeletas al oeste ideológico del PSOE: la de estos dos bloques más la Chunta Aragonesista; en 2022 no existía el Sumar que amparó a esas fuerzas de izquierdas para las generales de 2023 en acuerdos que se han ido resquebrajando y que Podemos abandonó a los meses.

IU y Podemos siguen dialogando, pero en ambas filas ven más cercano un escenario como el aragonés que como el extremeño. “Ojalá haya acuerdo, pero lo veo complicado”, apunta Llamas, quien pide unas elecciones primarias globales para cuadrar los puestos de salida en las listas y la formación que los ocuparía, algo particularmente clave en Valladolid: “Estoy a disposición de mi partido para competir en unas primarias con el candidato de IU y que el 1 sea de quien gane”. El leonés Fernández concurrió por esta provincia para intentar garantizarse el puesto en las Cortes, con éxito, en 2022. Gascón lamenta tantos giros verbales de Podemos, con quien mantiene contacto: “No tenemos clara su voluntad. A veces me pierdo entre el relato y la realidad, entiendo que podemos hacer algo porque hemos seguido hablando”.

El candidato de IU aceptaría unas primarias “por quién es la persona más adecuada, el quid es el 1 por Valladolid, está bien si hay un proceso y la gente lo vota”, pero no confía en la propuesta de Llamas porque en sus conversaciones con Podemos, afirma, no se ha planteado ese supuesto: “No es serio ir cambiando y ahora exigir que se vaya Sumar, ¿por qué pones tú las condiciones? Es un error intentar eliminar a la otra parte. Ellos quieren construir la unidad de la izquierda en torno a Podemos, nosotros percibimos que IU es más fuerte. Encontremos la forma de que nos quiten la razón a unos u otros”.

El candidato insiste en que el tiempo apremia para organizar ese eventual proceso de selección interno, complejo en su ejecución, y reniega de las decisiones centrales de Podemos: “En Aragón hubo un acuerdo con Podemos Aragón, pero lo tumbaron arriba, el problema no es Sumar, sino que ellos quieren encabezar”. Gascón ha ofrecido lo mismo que aceptó Podemos en 2022, pero al revés, al sentirse más fuerte que su potencial socio: mismas claves pero con IU en lo alto de la lista, puesto que ocupó Fernández entonces.

“Queremos ir cerrando y no dar vueltas hasta el final. No queremos la antipolítica de no incluir a todo el mundo, nos preocupa más lo externo que lo interno”, añade Gascón.

La ley electoral autonómica establece que las candidaturas, coaliciones incluidas, han de presentarse entre los 15 y 20 días posteriores a la convocatoria. Lo previsto por tiempos es que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), llame a las urnas el lunes 19 de enero para votar el domingo 15 de marzo. Esto haría que los partidos deban organizarse y anunciar cómo concurren en la semana del 2 al 8 de febrero, siendo el último día la fecha de las elecciones de Aragón, que dictaminarán el grado de apoyo a esa triple opción para el electorado de izquierdas.