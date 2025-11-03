Ir al contenido
Las elecciones en Extremadura, Castilla y León y Andalucía avivan la tensión entre Sumar y Podemos

Los de Yolanda Díaz pedirán el voto para Unidas por Extremadura aunque no se integren en sus listas, mientras que Podemos exige a IU romper con Sumar en el resto de comicios autonómicos

El ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, durante la rueda de prensa convocada por la coalición junto a la coordinadora de Sumar, Lara Hernández
Óscar Martínez Martín
Óscar Martínez Martín
Madrid -
Ir a los comentarios

La apertura del nuevo ciclo electoral en Extremadura, Castilla y León y Andalucía ha reavivado las tensiones entre Podemos y Sumar. La coordinadora general de los de Yolanda Díaz, Lara Hernández, ha garantizado este lunes que pedirán el voto para Unidas por Extremadura, coalición conformada por Podemos e Izquierda Unida, independientemente de si están en las listas de la candidatura a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. Además, Hernández no ha entrado en polémicas con Podemos, que este lunes ha pedido a IU romper con Sumar para formar alianzas en las autonómicas de Andalucía y Castilla y León. Su secretario de organización, Pablo Fernández, ha asegurado en rueda de prensa que “Sumar es un fracaso total” y que “tienen que elegir”.

La coordinadora general de Sumar ha evitado hacer una valoración de las declaraciones de Fernández, y ha destacado que su “prioridad absoluta” es desalojar a PP y Vox de todas las instituciones con candidaturas fuertes de los partidos de izquierda alternativa. Ha señalado que buscan ser “coherentes” y que estarán donde puedan ser “útiles” para que haya un gobierno progresista. Hernández ha añadido que para su formación, el espacio de referencia de la izquierda es Unidas por Extremadura, y ha valorado el trabajo de la candidata del partido para los comicios extremeños, Irene de Miguel, a la que ha llamado “compañera y amiga”.

Por esto e independientemente de si Sumar está o no en la candidatura, los de Yolanda Díaz pedirán el voto activo por la formación liderada por de Miguel, a la que han deseado “el mayor de los éxitos”. “Nos ponemos desde este mismo momento a su plena disposición para trabajar juntas y ganar al PP extremeño y para seguir formando gobiernos progresistas”, ha defendido. Hernández ha subrayado que es el momento para que espacios “de referencia” como Unidas por Extremadura “vuelvan a ilusionar a su gente”.

El respaldo a Unidas por Extremadura y la decisión de no presentar candidatura propia se debe al escaso arraigo territorial de Sumar en la región, lo que les lleva a confiar en la candidatura de Irene de Miguel. Pero la situación es distinta en Castilla y León y Andalucía. En las elecciones andaluzas, cuentan con ‘Por Andalucía’, una candidatura conjunta con Izquierda Unida, mientras que en Castilla y León están en negociaciones con IU y Verdes Equo. Pero siguen a la espera de que Podemos se posicione.

La dirección estatal de la formación morada había expresado la intención de acudir a los comicios en solitario, y Pablo Fernández ha asegurado que la intención del partido es construir candidaturas que sean “verdaderamente transformadoras” y lo “más amplias posibles”. Pero ha aprovechado para lanzar un dardo a Izquierda Unida.

“Yo creo que va a haber territorios en los que tendrán que tomar una decisión”, ha iniciado, “y es si quieren colaborar con Podemos o, por el contrario, continuar por la senda de Sumar y del Partido Socialista”. También se ha referido directamente al proyecto Sumar, que, a su juicio, “ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado muchísimo a la izquierda de este país”.

PSOE y Sumar discuten sobre una decisión clave: congelar o no 300.000 alquileres que se renuevan en estos meses

Carlos E. Cué | Madrid

Tensión entre el PSOE y Sumar por la política de vivienda: “Tienen que hacer su trabajo para llamar la atención”

Paula Chouza / Carlos E. Cué | Madrid

