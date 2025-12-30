El PP de Castilla y León ve inevitable entenderse con Vox al alejarse la mayoría

La imprevisible política española ha convertido a Castilla y León, la primera hace unos meses en la carrera electoral hacia las generales en principio previstas para 2027, en la tercera del carrusel de urnas autonómicas que cerrará Andalucía, salvo enésima zozobra, al final del próximo semestre. La comunidad, pionera en las alianzas a la derecha cuando en febrero de 2022 el PP tuvo que abrazarse a Vox y formar la primera coalición con la extrema derecha, encara otra reválida con los recientes resultados de los comicios extremeños, que arrojan un PP fuerte pero sin mayorías, un PSOE cayéndose y un pujante Vox. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), busca gobernar en solitario, lo cual viene siendo inviable desde que es candidato: en 2019 tuvo que pactar con Ciudadanos y, posteriormente, con los ultras, que lo soltaron de la mnao en verano de 2024.

Mañueco cerró el año parlamentario “con los deberes hechos” y reivindicando sus “buenos resultados”, crítico con el PSOE y Vox por sus acuerdos para pellizcar al PP y su minoría parlamentaria “pinza tras pinza”. El mandatario también esgrimió “informes independientes” para avalar su satisfacción con la legislatura y el “buen trabajo y cumplimiento” de los objetivos políticos de su partido, al mando desde 1987. Además, tanto en las Cortes como en comparecencias personales, ha seguido la línea del PP de sacudir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), por “aferrarse al sillón de La Moncloa” y forzar una “situación insostenible”, baza que intentará replicar en su campaña autonómica para aprovechar el desgaste del Gobierno central.

Fuentes del PP, tras analizar los resultados de Extremadura, matizan que el sistema electoral hace cambiar los diagnósticos: el 43% extremeño “aquí sería mayoría absolutísima”, “Pero allí son solo dos provincias, Guardiola no ha sido previsora”, sostienen. Los populares sacaron el 31,4% en 2022 y estas fuentes creen que pueden aumentar de los 32 escaños actuales, aunque no mucho más. Vox obtuvo entonces 13 escaños, con un fuerte 17,64% del escrutinio, pero esta voz del PP cree que no tiene mucho más margen para crecer bajo este modelo de nueve circunscripciones. También ve “muerto” al PSOE, “con riesgo de ser residual con dos o tres batacazos más” pero a la vez inevitable entenderse con los ultras: “Sin duda hay que depender de Vox, nadie lo cuestiona, aquí se abrió el melón. La duda es si entra o no en el Gobierno. Nosotros vendremos con los deberes hechos de Extremadura y Aragón. Seguro que piden las presidencias de las Cortes [en 2022 lo obtuvieron junto a las consejerías de Agricultura, Industria y Cultura]”.

Fuentes parlamentarias todavía siguen sin desvelar cuándo serán las elecciones. Sostienen que hay dos fechas posibles, el 1 o el 15 de marzo, puesto que el 8 es el Día de la Mujer y la ley electoral fija que no puede haber manifestaciones en jornada de comicios y ese domingo es el Día de la Mujer. El 15 se deslizó como opción factible, puesto que es la última fecha posible por la duración de la legislatura y que el popular Francisco Vázquez dio por hecha hace semanas, pero fuentes parlamentarias afirman que el día 1 cada vez cobra más fuerza. Eso implicaría disolver las Cortes el 5 de enero y supondría la supresión de la comparecencia forzada por la oposición para que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se explique nuevamente sobre los graves incendios veraniegos.

“No les interesa estar hablando de los incendios pero ya hubo un Pleno específico y no le hicieron daño”, esgrime otra fuente consultada, que en lo político ve “un panorama similar al de Extremadura. Con una diferencia: Guardiola se ha quedado a tres de la absoluta y Mañueco ”se va a quedar a todo.“, dice Castilla y León tendrá 82 procuradores autonómicos en 2026 y la mayoría absoluta quedará en 43, quimérico según las encuestas y los propios partidos. “Mañueco tendrá 35 en sus mejores sueños”, zanja esta fuente, que cree en un Vox potente, aunque aún sin candidato, capaz de superar los 13 asientos de 2022.

El PSOE pide que gobierne el más votado

El candidato socialista y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha cerrado 2025 contundente contra su gran rival: “Cuando hablo de 40 años sin alternancia en Castilla y León hablo de una anomalía democrática: un presidente invisible, que no rinde cuentas y solo comparece obligado. Mañueco es el peor presidente que ha tenido esta comunidad en su etapa democrática. Toca cambio”. Martínez, con 29 representantes socialistas actualmente, se ha fijado como objetivo una horquilla de “entre 28 y 34”, ve “utópico” pensar en mayorías absolutas y clama por “tener más votos y más escaños que el PP para mirarles de frente y decir que su tiempo se ha acabado”.

Su secretario de Organización, Daniel de la Rosa, detalla la propuesta al PP de dejar gobernar a la lista más votada, lo cual exigen que se acuerde antes de los comicios para evitar argucias posteriores. “Reconocemos el muy mal resultado de Extremadura pero con una lectura diferente a Castilla y León, allí el PP no tiene tanto desgaste como aquí con casi 40 años gobernando, el PSOE aquí ofrece más renovación”, afirma De la Rosa, con encuestas internas que apuntan a una victoria socialista. “Mañueco es muy mal candidato, gana por inercia, no tiene liderazgo, es el peor gestor y presidente. Ha mostrado mucha inestabilidad y creo que los incendios y la Trama Eólica [juicio a mordidas millonarias en adjudicaciones de parques eólicos en consejerías del PP entre 2003 y 2011] desgastarán”, añade De la Rosa, quien admite que “la política nacional influye y el PSOE no está en buen momento aunque la economía es buena, es contradictorio”.

El ex vicepresidente por Ciudadanos e independiente hasta la disolución del hemiciclo, Francisco Igea, aprecia que Extremadura “se lo pone más difícil aún a Mañueco para una mayoría suficiente y el PSOE entra en una peligrosa barrena de la que le va a resultar difícil salir. Si Podemos e IU llegasen a un acuerdo podrían recoger parte del enorme descontento de los votantes de izquierda y jugar un papel importante en las próximas Cortes”, resume. “Vox se va a comer a Mañueco, el peor defecto del PP de Mañueco y Guardiola es que todos saben que carecen de principios y eso hace que legitimen y validen a Vox”, esgrime Igea, quien cree que el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, “se arrepentirá” de sus aproximaciones a los reaccionarios.

Los partidos localistas pugnan por aumentar o mantener su presencia. La Unión del Pueblo Leonés aspira a superar los tres escaños actuales y valerse del descontento por la gestión de los incendios. Soria ¡YA!, con otros tres, deberá lidiar con la desazón de no haber conseguido grandes réditos al estar fuera de la Junta y con el origen soriano de Martínez y Por Ávila, escisión del PP abulense, se contentaría con mantener su procurador.