El Constitucional tumba el veto de Ayuso a las preguntas de la oposición sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez

“Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, escribió el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid a una periodista de elDiario.es después de que dicho medio revelara el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La portavoz socialista en la Asamblea madrileña quiso preguntar por ello en una sesión de control en marzo de 2024, pero la Mesa inadmitió sus cinco preguntas con el argumento de que no se referían a la acción de gobierno. La sala segunda del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha amparado hoy a la diputada y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Marta Bernardo, que había recurrido la decisión.

El tribunal de garantías ha declarado “que se vulneraron su derecho a ejercer las funciones representativas” que le reconoce la Constitución “en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos”, según la sentencia dictada este lunes. “Vistos los términos de estas preguntas, ninguna de ellas podría calificarse, sin faltar a las reglas de la lógica más elemental, como carente de afectación al ámbito de la comunidad autónoma y desconectada de la competencia o gestión del Consejo de Gobierno”, afirma la sentencia.

Las cinco preguntas se referían a las intervenciones que el jefe de gabinete de Ayuso había hecho en relación con las informaciones de eldiario.es que desvelaban el caso del fraude fiscal del novio de la presidenta, Alberto González Amador. “¿Considera el Gobierno de la Comunidad que mensajes con el texto literal: ‘Os vamos 60 a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den’, sean expresados como amenaza lo sean como anuncio, son compatibles con los valores que deben presidir la actuación de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid?”, planteaba la quinta de esas preguntas.

La mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por el Partido Popular, las inadmitió a trámite con el argumento de que Miguel Ángel Rodríguez no forma del Gobierno y que, por tanto, dichas preguntas no tenían “por objeto una acción de control del Gobierno regional”, según sostenía el letrado de la Asamblea de Madrid. El Constitucional, sin embargo, y coincidiendo con la postura de la Fiscalía, considera que las preguntas versaban sobre “aspectos que afectan, sin duda, a la acción política de ese Gobierno y al ámbito de la Comunidad de Madrid”, por mucho que Rodríguez no forme parte del Gobierno regional como tal.

A juicio del ponente y de los otros cinco miembros de la Sala Segunda, todas las preguntas planteadas por la diputada socialista “inquieren” sobre la valoración que hace el Gobierno regional “acerca de actuaciones manifestaciones con proyección pública de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, en su condición de tal”.

Por ese motivo, el tribunal anula las dos decisiones de la Mesa que inadmitían las preguntas y ordena “retrotraer las actuaciones” y que dicho órgano adopte una nueva resolución “respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos”. Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, la decisión supuso “una limitación injustificada del derecho de la recurrente a formular preguntas al Consejo de Gobierno”.