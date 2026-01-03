Santiago Abascal recibe en su casa a Georgia Meloni

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha informado en la tarde de este sábado, a través de su cuenta de X, de la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su casa. A través de su perfil social, el dirigente ultra ha publicado algunas fotos y un vídeo tomados en su domicilio, al que Meloni ha llegado al volante de un Mini.

“Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga —y aún más gran piloto—, que está cambiando Italia y el mundo”, ha escrito el líder de Vox junto a las instantáneas. Ambos dirigentes han compartido espacio en distintos actos políticos en varias ocasiones. Aunque en el Parlamento Europeo se sientan grupos parlamentarios distintos: Vox, en el de Patriotas por Europa; y los Fratelli d’Italia, con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).