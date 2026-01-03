Ir al contenido
Santiago Abascal recibe en su casa a Georgia Meloni

El líder de Vox comparte en su perfil social fotos y un vídeo con la primera ministra italiana

Madrid -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha informado en la tarde de este sábado, a través de su cuenta de X, de la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su casa. A través de su perfil social, el dirigente ultra ha publicado algunas fotos y un vídeo tomados en su domicilio, al que Meloni ha llegado al volante de un Mini.

“Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga —y aún más gran piloto—, que está cambiando Italia y el mundo”, ha escrito el líder de Vox junto a las instantáneas. Ambos dirigentes han compartido espacio en distintos actos políticos en varias ocasiones. Aunque en el Parlamento Europeo se sientan grupos parlamentarios distintos: Vox, en el de Patriotas por Europa; y los Fratelli d’Italia, con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith

Miguel González | Madrid
Muñeco Pedro Sanchez

La cúpula de Vox conocía las presuntas irregularidades de Revuelta, su rama juvenil

El País | Madrid

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Trump asegura que Washington gobernará Venezuela hasta que haya “una transición segura”
  2. La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
  3. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  4. La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
  5. El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina
