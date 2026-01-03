Santiago Abascal recibe en su casa a Georgia Meloni
El líder de Vox comparte en su perfil social fotos y un vídeo con la primera ministra italiana
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha informado en la tarde de este sábado, a través de su cuenta de X, de la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su casa. A través de su perfil social, el dirigente ultra ha publicado algunas fotos y un vídeo tomados en su domicilio, al que Meloni ha llegado al volante de un Mini.
Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga, -y aun más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo.— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026
Siempre bienvenida en España @GiorgiaMeloni pic.twitter.com/yM5himzdQt
“Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga —y aún más gran piloto—, que está cambiando Italia y el mundo”, ha escrito el líder de Vox junto a las instantáneas. Ambos dirigentes han compartido espacio en distintos actos políticos en varias ocasiones. Aunque en el Parlamento Europeo se sientan grupos parlamentarios distintos: Vox, en el de Patriotas por Europa; y los Fratelli d’Italia, con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela: “Hay un solo presidente y es Nicolás Maduro”
Los militares venezolanos, la fuente de poder del chavismo que no frenó la captura de Maduro
Fallece un motorista en la AP-7 en el primer accidente de tráfico mortal del año en Cataluña
Miles de venezolanos celebran en la Puerta del Sol de Madrid la captura de Maduro: “Este Gobierno ya cayó”
Lo más visto
- Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Trump asegura que Washington gobernará Venezuela hasta que haya “una transición segura”
- La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
- La lotería perdida y hallada de Villamanín
- La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
- El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina