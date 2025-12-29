El juzgado archiva el caso contra el lotero de Lugo acusado de simular un robo de 400.000 euros
La jueza no ve indicios de delito y sobresee las acusaciones contra el dueño de la administración de lotería y otras dos personas
El Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo ha decretado el sobreseimiento y archivo de las acusaciones contra un lotero y otras dos personas por la supuesta simulación de un robo de 400.000 euros. La investigación se puso en marcha tras la denuncia del responsable de la administración de lotería por un presunto atraco sucedido el 4 de enero de 2024. Aseguró que los ladrones se habían llevado 400.000 euros en metálico. Las pesquisas dieron un giro cuando el denunciante fue detenido cinco meses después y acusado de simulación de delito, intento de estafa y apropiación indebida. Ahora la instructora da carpetazo a la investigación basándose en un informe de la Fiscalía que aprecia falta de indicios. La resolución no es firme.
El lotero aseguró que estaba en su administración cuando la asaltaron. Contó que dos encapuchados habían entrado en su establecimiento de la calle Lamas de Prado de Lugo a primera hora de la mañana, cubiertos con pasamontañas cuando tenía la persiana medio abierta. Afirmó que lo amenazaron y lo encañonaron, hasta que abrió las cajas fuertes y se llevaron los 400.000 euros. El atraco duró apenas ocho minutos. Pero la investigación del robo denunciado por el lotero dio un vuelco en junio de 2024. Fueron detenidos los supuestos autores en Madrid. Lo que declararon el hombre y la mujer arrestados y otras supuestas pruebas recabadas por la Policía Nacional llevó a los agentes a detener al propietario del despacho de lotería.
Después de año y medio de investigación, la jueza ha emitido un auto en el que archiva las actuaciones. Explica que adopta la decisión ante la ausencia de un escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal y la falta de acusaciones particulares. El informe de la Fiscalía solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones “frente a todos los investigados y por los distintos delitos que les vienen siendo imputados”, por considerar que “no existen indicios suficientes para acreditar concierto para la comisión del delito de simulación de delito y estafa, ni para la acreditación del robo con violencia e intimidación”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Trump presionará este lunes a Netanyahu en Mar-a-Lago para que el plan de paz en Gaza pase a su segunda fase
El juzgado archiva el caso contra el lotero de Lugo acusado de simular un robo de 400.000 euros
Intel cierra la venta de acciones a Nvidia y culmina la reorganización del capital con SoftBank y el Gobierno Trump
El Gobierno ha derivado a un millar de menores migrantes desde Canarias con la reforma de la ley de Extranjería
Lo más visto
- Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
- La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social
- Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
- ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
- El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura