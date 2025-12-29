El juzgado archiva el caso contra el lotero de Lugo acusado de simular un robo de 400.000 euros

El Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo ha decretado el sobreseimiento y archivo de las acusaciones contra un lotero y otras dos personas por la supuesta simulación de un robo de 400.000 euros. La investigación se puso en marcha tras la denuncia del responsable de la administración de lotería por un presunto atraco sucedido el 4 de enero de 2024. Aseguró que los ladrones se habían llevado 400.000 euros en metálico. Las pesquisas dieron un giro cuando el denunciante fue detenido cinco meses después y acusado de simulación de delito, intento de estafa y apropiación indebida. Ahora la instructora da carpetazo a la investigación basándose en un informe de la Fiscalía que aprecia falta de indicios. La resolución no es firme.

El lotero aseguró que estaba en su administración cuando la asaltaron. Contó que dos encapuchados habían entrado en su establecimiento de la calle Lamas de Prado de Lugo a primera hora de la mañana, cubiertos con pasamontañas cuando tenía la persiana medio abierta. Afirmó que lo amenazaron y lo encañonaron, hasta que abrió las cajas fuertes y se llevaron los 400.000 euros. El atraco duró apenas ocho minutos. Pero la investigación del robo denunciado por el lotero dio un vuelco en junio de 2024. Fueron detenidos los supuestos autores en Madrid. Lo que declararon el hombre y la mujer arrestados y otras supuestas pruebas recabadas por la Policía Nacional llevó a los agentes a detener al propietario del despacho de lotería.

Después de año y medio de investigación, la jueza ha emitido un auto en el que archiva las actuaciones. Explica que adopta la decisión ante la ausencia de un escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal y la falta de acusaciones particulares. El informe de la Fiscalía solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones “frente a todos los investigados y por los distintos delitos que les vienen siendo imputados”, por considerar que “no existen indicios suficientes para acreditar concierto para la comisión del delito de simulación de delito y estafa, ni para la acreditación del robo con violencia e intimidación”.