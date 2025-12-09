El voto particular de Ferrer y Polo no considera probado que García Ortiz filtrara el correo ni ve la nota de prensa delictiva

Susana Polo (a la izquierda) y Ana Ferrer, magistradas del Tribunal Supremo, durante la primera jornada del juicio que se sigió en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro Garcí­a Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

Las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer se desmarcan de la mayoría de la sala del Tribunal Supremo que ha sentenciado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y advierten de que no hay pruebas suficientes para una condena por un delito de revelación de secretos. Polo y Ferrer sostienen que no está probado que García Ortiz filtrara el correo del 2 de febrero de 2024, que está bajo el foco en la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso, ni ven delictiva la nota de prensa que se redactó por el Ministerio Público, por lo que entienden que procedía la libre absolución del fiscal general. “Se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía −haber ofrecido un acuerdo y posteriormente retirarlo por razones políticas− impulsada desde el aparato de un poder público [...]. Informar a la opinión pública de que esto no había sido así, era no solo una opción legal, sino la única opción legal”, reflejan las togadas.

En este voto particular de 53 páginas, las magistradas señalan que el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado una vez se estaba difundiendo una “información sesgada” sobre el posible pacto de la pareja de Ayuso con la Fiscalía había quedado “totalmente neutralizado, ya que, sin duda, el asunto tenía un gran interés público”. Para ellas, “resultaba necesario desmentir las imputaciones de actuación irregular incluso delictiva que se habían realizado” por parte del jefe de gabinete de Ayudo, Miguel Ángel Rodríguez, que achacaba a García Ortiz “dar órdenes ilegales para no alcanzar una conformidad” con González Amador.

Susana Polo era inicialmente la magistrada encargada de redactar la sentencia tras el juicio al jefe del Ministerio Público, pero después de una deliberación breve, los siete magistrados de la Sala de lo Penal certificaron que no habría acuerdo y cambiaron la redacción de manos para que la ponencia recayera sobre el presidente de la Sala Andrés Martínez-Arrieta que contaba con la mayoría necesaria para redactar la condena. Él, junto a los otros cuatro magistrados que han suscrito el fallo —Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela— acordaron condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, además de a una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario González Amador.

Las firmantes del voto discrepante analizan uno por uno los argumentos de sus compañeros con los que disienten. Indican que los testimonios de los periodistas que afirmaron conocer el correo del 2 de febrero de 2024 (en el que el abogado del novio de Ayuso reconoce que éste ha cometido dos delitos a la Hacienda Pública) antes de la publicación de la nota informativa “resultan creíbles, sin que el reconocimiento del derecho al secreto profesional lleve aparejado que deba restárseles credibilidad”, pues ello implicaría un indebido entendimiento del proceso penal. Y no solo son de fiar, sino que añaden que los abundantes elementos corroborativos que los informadores aportaron en el juicio refuerzan la fiabilidad de sus testimonios.

Otro de los indicios que rebaten a la sala es el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que la mañana posterior a que sucedieran los hechos acusó a García Ortiz de haber sido el filtrador. “Lo único que revela son sus sospechas”, dicen las magistradas, “pero no que tuviera ninguna prueba de ello”. Agregan que es cierto que Lastra mantuvo disparidad de criterio con su jefe sobre cómo aclarar la “tergiversada información promovida desde el entorno de la Comunidad de Madrid”, pero que únicamente estaban en desacuerdo con la manera y no con el hecho de salir a desmentirlo, pues la fiscal de la capital se mostraba de acuerdo con convocar una rueda de prensa. “La discrepancia esencial, más allá de las sospechas que pudiera albergar, radicaba en la oportunidad del momento en el que había de efectuarse el desmentido”, expresan.

Sobre el borrado de los mensajes del móvil de García Ortiz, que se ha apuntado como un indicio de su culpabilidad, las magistradas responden que “es fácil presuponer que sus comunicaciones alojan cuestiones extremadamente sensibles, plagadas de datos confidencialidades de terceras personas” lo que abona “como razonable el máximo sigilo”.

La nota informativa no era delictiva

En cuanto a la nota informativa que se difundió la mañana del 13 de marzo de 2024, Ferrer y Polo explican que no constituye comisión delictiva alguna, como sí creen los otros cinco jueces. La nota, dicen ellas, “no contiene información indebidamente revelada, ante el previo conocimiento público de los hechos”, pues indican que cuando se envió a la prensa “toda la información” que contenía la misma “había resultado revelada”.