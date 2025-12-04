Sánchez reivindica el estado del bienestar frente al modelo del PP: “Que pregunten al novio de Ayuso”

Una mujer de unos 60 años comienza a repartir banderas de Extremadura a diestro y siniestro, sobre todo a siniestro. Una mujer coge tres. Otra cuatro. “¿Para qué quieres tantas?”, pregunta otra. No hay respuesta. Faltan dos minutos para el inicio de la campaña electoral extremeña en Plasencia, donde Pedro Sánchez ha sido recibido al grito de “¡Pedro, Pedro, Pedro!“ y ha reunido y llenado —en su mayoría de personas en edad de estar jubilados— el Palacio de Congresos de la cuarta ciudad de la región (40.000 habitantes) y a ritmo de la banda extremeña del momento, Sanguijuelas del Guadiana.

El presidente del Gobierno ha elegido la capital del Jerte para presentar y dar el pistoletazo a una campaña inédita para los socialistas. De inmediato, Sánchez ha apelado a la sanidad privada y a los audios desvelados este miércoles por EL PAÍS sobre el Hospital madrileño de Torrejón. “Da igual que sean los cribados de Andalucía, o los recortes de [María] Guardiola, o la privatización de [Isabel Díaz] Ayuso”, ha dicho. “Primero, recortan. Y luego aumentan las listas de espera. Es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro. Y al final, ¿qué hacen?, que le pregunten al novio de Ayuso”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), a su llegada al palacio de Congresos de Plasencia. Carlos Criado (Europa Press)

Algo afónico, el líder de los socialistas ha incidido en que su formación no tiene miedo a las elecciones ni a las encuestas (“que se queden con ellas”), en una alusión velada a la remontada electoral de los comicios generales de 2023. Sánchez ha apelado, de nuevo, a una movilización masiva. “Vamos a ganar a la derecha [...] Que luego te dicen me duele mucho España, pero lo que les duele es que gobierne la izquierda”.

Los socialistas llegan con Miguel Ángel Gallardo como cabeza de cartel electoral, investigado por enchufar presuntamente al hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz. Sin embargo, el candidato no ha pasado de largo sobre este asunto. Ha hablado de una sentencia del Tribunal Supremo conocida esta semana. La resolución absuelve a tres alcaldes socialistas de municipios del Valle del Jerte condenados en 2019 a 11 años de inhabilitación por un caso de vertidos de cerezas en zonas no autorizadas. “Entiendo vuestro sufrimiento”, les ha dicho Gallardo entre aplausos de un público muy entregado. “Y las explicaciones que habéis tenido que dar. Y lo que le habéis tenido que explicar a vuestras familias. ¡Os entiendo más que nadie porque lo estoy viviendo! [...] Sé que tengo la mochila llena de piedras, que es lo que ha querido la ultraderecha que lleve. A mayor dificultad, mayor ganas”.

Gallardo llega con unas encuestas que auguran una caída drástica de escaños para el PSOE. Fuentes del partido en la región, incluso, aventuran a que la campaña “se va a hacer larga”. Y acaba de comenzar. Los socialistas vienen de ganar las últimas elecciones con Guillermo Fernández Vara, con 28 escaños, los mismos que el PP, que alcanzó la Junta tras un pacto con Vox.

Gallardo, que también fue alcalde de Villanueva de la Serena durante 21 años, se la juega el 21 de diciembre a un todo o nada. Ha prometido 1.000 viviendas a 90.000 euros para los jóvenes, una de las claves de estos comicios. Ha punzado, también, con el acuerdo de PP y Vox de 2023 y la negativa de Guardiola a participar en los tres debates electorales que había puestos sobre la mesa. No ha hecho, en cambio, ninguna mención a Unidas por Extremadura, la otra formación de izquierdas con presencia en la Asamblea.

“Guardiola no tiene proyectos”, ha dicho. “El mejor homenaje que se le puede hacer a Guillermo [Fernández Vara, fallecido este año por un cáncer de estómago] es ganar el 21 diciembre”. A su espalda, en rojo y en mayúsculas, el eslogan del PSOE sobre la bandera extremeña, verde, blanca, y negra: “Hazlo o lo harán”.