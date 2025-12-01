Ir al contenido
España
En directo

La principal asesora diplomática de Pedro Sánchez será la nueva embajadora en Londres

Emma Aparici, funcionaria de carrera desde 2004, ha sido la responsable de Asuntos Exteriores en La Moncloa

José Marcos
José Marcos
Madrid -
Emma Aparici Vázquez de Parga, funcionaria de la carrera diplomática desde 2004 y actual secretaria general de Asuntos Exteriores en La Moncloa, será la próxima embajadora de España para el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Gobierno tiene previsto aprobar su nombramiento en el Consejo de Ministros de este martes o el de la semana que viene, según adelantan fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS. El actual embajador en Londres es José Pascual Marco, que fue nombrado en agosto de 2021. En agosto España, Reino Unido, Gibraltar y la Comisión Europea alcanzaron un acuerdo político para redefinir la relación del Peñón con la UE tras el Brexit. El pacto prevé eliminar los controles fronterizos y podría suponer el derribo de la Verja en 2026.

Aparici es una persona de la absoluta confianza del presidente del Gobierno, encargada de la agenda internacional de Sánchez tras el nombramiento del actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como embajador en Francia en 2020. Sin acaparar focos ni desarrollar un perfil público, la futura embajadora ha participado en nombre del presidente en negociaciones y acuerdos internacionales y le ha acompañado en todos sus viajes al extranjero. “No hay quien no tenga el mejor concepto de Emma en el Gobierno”, le definen distintos altos cargos y cuadros intermedios del Palacio de La Moncloa, donde destacan que es “fácil trabajar con ella, está al detalle y humaniza el servicio diplomático”. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cursó estudios en la Universidad de Bolonia con el programa Erasmus y ha realizado el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública por IESE.

La primera responsabilidad que Aparici desempeñó en el Gobierno fue, desde verano de 2018, como jefa de la Unidad de Coordinación del Departamento de Asuntos Internacionales y Seguridad Global en la Secretaría General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global de la Presidencia del Gobierno, que entonces dirigía el actual ministro de Exteriores. En febrero de 2020, pocos días antes de la crisis sanitaria por la pandemia, ascendió al puesto de directora del Departamento de Asuntos Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En noviembre de 2023 subió otro escalón como secretaria general de Asuntos Exteriores, con rango de subsecretaria, su cargo actual. “El presidente ha confiado en ella desde que llegó prácticamente al principio [del Gobierno]. Es además de trabajadora muy ordenada y esas virtudes han hecho que haya ido subiendo peldaño a peldaño”, asiente un integrante de la sala de máquinas de La Moncloa.

Antes de trabajar en el gabinete del presidente del Gobierno, Aparici ocupó la segunda jefatura/ministra consejera de la Embajada de España en Trípoli (Libia), con sede temporal en Túnez. Previamente fue vocal asesora en el Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la etapa del Gobierno de Rajoy entre octubre de 2014 y julio de 2017, primero con José Manuel García-Margallo como ministro y después con Alfonso Dastis. Los dos años anteriores se curtió como subdirectora general adjunta de Naciones Unidas.

Aparici estuvo destinada en la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York durante el periodo comprendido entre 2007 y 2012, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Antes, trabajó en ese Gobierno en el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Exteriores durante la etapa de Miguel Ángel Moratinos.

Sobre la firma

José Marcos
José Marcos
José Marcos - twitter
Redactor de Nacional desde 2015, especializado en PSOE y Gobierno. Previamente informó del Gobierno regional y casos de corrupción en Madrid, tras ocho años en Deportes. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de Periodismo de EL PAÍS. Trabajó en Starmedia, Onda Imefe y el semanario La Clave.
