'CASO KOLDO'

El Supremo cita a varios peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados

El juez Puente convoca a los peritos de la Guardia Civil que concluyeron que los archivos no habían sido manipulados y a los contratados por la defensa de Cerdán, que sostienen lo contrario

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su salida de los juzgados de Tafalla (Navarra). Villar López (EFE)
Reyes Rincón
Reyes Rincón
Madrid -
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos el próximo 11 de diciembre a cuatro peritos de la Guardia Civil y dos contratados por la defensa de Santos Cerdán para intentar zanjar las dudas que ha sembrado la defensa en torno a los ocho audios intervenidos a Koldo García, que son una pieza clave en las imputaciones de los dos ex secretarios de Organización del PSOE encausados por el Supremo, Cerdán y José Luis Ábalos. Los agentes entregaron una pericial en septiembre pasado en la que concluyeron que los archivos no habían sido manipulados, pero los abogados de Cerdán registraron otra que determina lo contrario, por lo que el magistrado ha citado a todos los peritos para “aclarar, completar o precisar” el resultado de sus análisis.

Los audios intervenidos a Koldo García en el registro de su vivienda sustentan gran parte de las acusaciones contra el exministro de Transporte y su antiguo asesor, pero, sobre todo, contra Santos Cerdán, cuya implicación en la supuesta trama corrupta basada en el amaño de contratos de obras públicas a cambio de mordidas no había quedado constatada hasta que la Guardia Civil examinó esos archivos, en los que se les escucha supuestamente hablando del presunto amaño de contratos y el cobro de comisiones. De ahí que la defensa del ex secretario de organización del PSOE haya basado parte de su estrategia en cuestionar los audios y pedir su nulidad.

El Supremo ha descartado hasta ahora esta posibilidad, pero el juez ha dado ese paso ahora después de que los abogados de Cerdán entregaran hace unos días un informe elaborado por dos peritos, según los cuales, los archivos “fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior” a su grabación. La prueba de esa manipulación, según los peritos, es que los audios tienen rastro de versiones del sistema operativo de Apple que son posteriores al momento en el que supuestamente se realizaron las grabaciones.

La conclusión a la que llega este documento es la opuesta a la señalada por la Guardia Civil, que en un informe enviado al juez sostuvo que en los audios “no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos”. En el informe, elaborado por dos agentes del Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, los especialistas del instituto armado estudian posibles elementos de los audios que “desvirtúen la hipótesis de autenticidad” de los mismos. Y los peritos detectaron “incidencias” en algunos de los audios ―“inconsistencias” en la fecha de grabación en al menos uno de los archivos u otras discrepancias técnicas entre el audio y el dispositivo utilizado para registrarlo― que, en buena parte de los casos, es explicada por los especialistas de la Guardia Civil en las actualizaciones del sistema operativo de los teléfonos móviles con los que fueron grabados.

No obstante, los agentes admiten que la ausencia de determinados registros en los archivos estudiados “limitan la fiabilidad para establecer con precisión el momento exacto en que fueron grabados, no pudiendo establecer una cronología de hechos fiables”. Por ello, en varios casos plantean la necesidad de realizar “estudios posteriores” para despejar cualquier duda, aunque consideran que “es más probable” observar los resultados del análisis de autenticidad efectuados sobre los archivos “si la hipótesis de autenticidad es la que se considera verdadera que si se considera verdadera la hipótesis contraria”.

Dadas las discrepancias entre ambos informes, el instructor considera “relevante” que se pueda “conocer, hasta donde resulte técnicamente posible” si los archivos “fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron, o si pudieran proceder de otros archivos de audio después grabados en aquellos, así como si dichos archivos de audio resultan auténticos, en el sentido de que pueda descartarse, en términos de razonabilidad, que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición”.

Sobre la firma

Reyes Rincón
Reyes Rincón
Reyes Rincón - twitter
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
