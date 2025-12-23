Sorteo Gordo de Navidad 2025: lo que hay que saber sobre los premios de la Lotería Nacional

Fechas, costos y cómo participar en el tradicional sorteo navideño de la lotería hasta por 204 millones de pesos

El Sorteo Gordo de Navidad, organizado por la Lotería Nacional, es una de las emisiones más tradicionales y esperadas en México. Celebrado cada 24 de diciembre, este sorteo combina la ilusión de las fiestas decembrinas con la posibilidad de obtener premios millonarios.

El sorteo se lleva a cabo una vez al año con la participación de 80.000 números, que van del 00001 al 80.000. Este se realiza en cuatro series y reparte más de 430 millones de pesos en 16.722 premios. De acuerdo con cifras de la Lotería Nacional de México, uno de cada cinco participantes resulta ganador, lo que incrementa significativamente las probabilidades frente a otros sorteos que se celebran a lo largo del año.

Cuánto cuesta participar en el sorteo navideño

Un cachito del Sorteo Gordo de Navidad tiene un costo de 120 pesos. Quienes buscan incrementar sus posibilidades pueden adquirir las series completas. Una serie está integrada por 20 cachitos y tiene un costo de 2.400 pesos. Dos series cuestan 4.800 pesos; tres series, 7.200 pesos; y las cuatro series, 9.600 pesos.

Cuánto se puede ganar en el Sorteo Gordo de Navidad

Con un solo cachito, el premio puede superar los 2 millones de pesos. Además, el monto del premio se incrementa de acuerdo con el número de series adquiridas. Con las cuatro series es posible obtener el Premio Mayor de 204 millones de pesos. Con tres series, el premio máximo a ganar asciende a 153 millones de pesos; con dos series, hasta 102 millones de pesos; y con una serie, hasta 51 millones de pesos.

En el sorteo de este año se entregarán 526 premios directos que corresponden a los números que cantan los niños gritones durante la celebración en las instalaciones de la Lotería. Los principales premios se reparten de la siguiente manera:

Tipo de premio Premio por serie Premio en cuatro series Premio Mayor 51 millones de pesos 204 millones de pesos Segundo Premio 3,2 millones de pesos 12,8 millones pesos

Además del Premio Mayor y el Segundo Premio, el Sorteo Gordo de Navidad establece una amplia distribución de premios directos que van desde los 200.000 hasta los 12.000 pesos por serie, con cientos de oportunidades de ganar. Gracias a esta estructura, un mayor número de participantes obtendrá algún premio.

Cuándo y dónde se realiza el sorteo

El Sorteo Gordo de Navidad se celebra en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en la colonia Guerrero de Ciudad de México. La edición de este año se llevará a cabo el miércoles 24 de diciembre a las 20.00 horas. La transmisión en vivo estará disponible a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Cómo saber si resulté ganador

Los resultados del sorteo pueden consultarse mediante la lista oficial de premios, disponible en los expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo y de forma digital. También existe el verificador de cachitos en línea, donde basta ingresar los datos solicitados para conocer los resultados del sorteo. Asimismo, los resultados se publican en las redes sociales oficiales de la institución.

