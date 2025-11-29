Feijóo, a los socios del Gobierno: “Si están con la decencia, dejen que se convoquen elecciones en España”

Un día después de pedir a la patronal catalana que empuje a Junts a facilitar una moción de censura instrumental, Alberto Núñez Feijóo ha continuado este sábado apelando a la formación de Carles Puigdemont y a otros partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez para promover elecciones generales anticipadas. “Los socios de Gobierno se han convertido en cómplices de la corrupción en nuestro país”, ha sostenido el líder del PP. “Amigos vascos y catalanes, cuando dicen que se están rompiendo las costuras de la coalición... si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España”, ha añadido Feijóo durante su intervención en un acto en Burgos.

Porque, pese a los feroces ataques contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el avance de los casos judiciales que rodean al presidente —“no se parece en nada a lo que se haya podido ver en los últimos 50 años en este país, ni el más nostálgico hubiese imaginado este homenaje”, ha sostenido Feijóo este sábado—, el líder del PP se resiste a presentar una moción de censura. Y trata de descargarse de la presión sobre su partido lanzando un recado tras otro a los socios de investidura para trasladarles la pelota a su tejado. “No quiero ser presidente del Gobierno, lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas”, ha zanjado Feijóo insistiendo en la pertinencia, a su juicio, de una moción de censura instrumental. Esto es, para convocar elecciones adelantadas justo después de que salga adelante.

La petición del jefe de la oposición a los socios de investidura de permitir comicios anticipados a través de una moción de censura instrumental se produce dos días después de que el exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García entrasen en prisión preventiva en Soto del Real. Y tras el acto de Feijóo de este viernes en Barcelona en el que proclamó que no le faltan “ganas” de presentar una moción, sino “votos”. Pidió ayuda a los empresarios para que conminen a Junts, e incluso a ERC, a ponerse de su lado en dicha moción.

Sin embargo, la formación de Puigdemont ha respondido negativamente al líder del PP y además con un golpe en contra. “Tiene la osadía de venir a Cataluña a pedir ayuda a los empresarios”, ha espetado el secretario general de Junts, Jordi Turull. “A los empresarios no les tiene que pedir ayuda, sino perdón, por el maltrato sistemático al que les sometió durante los años en que estaban en el Gobierno”, ha agregado Turull en el Consell Nacional del partido. Al margen de Junts, el sostén de los socios al Gobierno permanece intacto mientras no se demuestre que, además de corrupción personal, detrás había una trama de financiación del PSOE. Aunque las manifestaciones en público de sus dirigentes son ya más prudentes.

Las declaraciones de Feijóo se han producido durante un acto con alcaldes del PP de grandes ciudades en Burgos previsto desde hace días, en el que han puesto en común políticas de reducción de impuestos o de vivienda. Pero la coyuntura judicial que zarandea al PSOE ha convertido el cónclave de los regidores populares en el precalentamiento de la manifestación convocada por el PP tras el encarcelamiento de Ábalos y García. Bajo el lema, “Efectivamente, ¿mafia o democracia?“, el Partido Popular ha llamado a los ciudadanos “hartos” y “cansados” a protestar en la mañana de este domingo en el Templo de Debod de Madrid. Será la séptima concentración organizada por la formación contra el Gobierno de coalición y se espera que acudan tanto los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy como los barones autonómicos.

“Mañana nos vemos para pedir democracia, para pedir urnas y decencia”, ha proclamado Feijóo este sábado. “El Gobierno sale a la calle contra los jueces, nosotros salimos contra los corruptos”, ha indicado el líder del Partido Popular en alusión a la concentración del fin de semana pasado contra la condena del Tribunal Supremo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. “Mañana estáis convocados todos los españoles asqueados a los que se les revuelven las tripas, hayan votado a quienes hayan votado”, ha continuado. Vox se ha desmarcado de la protesta, que califican de “tomadura de pelo”. Aunque organizaciones afines a los ultras, como su marca juvenil Revuelta o el lobby ultracatólico Hazte Oír, han convocado una manifestación para el mismo día con el eslogan “Todos a una contra la organización criminal”, que pretende acabar en la sede del PSOE de Ferraz.

“No estamos pidiendo nada para el PP, estamos pidiendo simplemente que nos dejen votar, ¿es que hay algo más democrático que poder votar?“, ha insistido Feijóo apuntando por dónde irán las consignas de este domingo en la protesta. “¿Es que hay algo más saludable que, cuando todos los artífices del sanchismo están en la cárcel, podamos decidir qué quiere ser España?, ¿es que la izquierda tiene miedo a lo que la gente opine y vote en libertad?“, ha señalado. “Este es el partido más decente de España y el que no esté de acuerdo, que se vaya del partido o lo echaremos del partido”, ha concluido.