Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
PP

Catalá, alcaldesa de Valencia (PP), sobre el franquismo: “Es una etapa de la historia que tiene sus lados positivos y negativos”

La regidora valenciana, tras el eco de sus palabras, las ha matizado ante la prensa: “[Fue] una etapa negra de nuestro país que merece superarse y mirar hacia adelante condenando lo que fue”

El PaísEP
Madrid / Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha acordado de él. La regidora del PP ha concedido esta mañana una entrevista a Onda Cero, donde ha asegurado que el franquismo “es una etapa de la historia que tiene sus lados positivos y negativos”. Minutos después, ha salido de la emisora en Valencia y ha acudido a la presentación de un libro, donde ha matizado sus palabras.

“[Fue] una etapa negra de nuestro país, que merece superarse”, ha dicho, “y mirar hacia adelante, teniendo muy claro lo que fue, condenando lo que fue”, al tiempo que ha expresado su convencimiento de que “a veces hay muchos interesados en hablar mucho de Franco”.

En la entrevista en Onda Cero, el periodista Carlos Alsina ha comenzado así:

—¿Usted cree que Franco aportó algo positivo a España?

“Bueno”, ha observado Catalá, “yo creo que es una etapa de nuestra que tiene, pues, sus lados positivos, sus lados negativos. En cualquier caso, creo que España tiene que mirar hacia el futuro y que hay debates que, bueno, pues, que sinceramente son interesados”.

Cuando el entrevistador ha inquirido a Catalá por si hubiera preferido que el régimen franquista no existiera, la alcaldesa ha manifestado que “respeta todas las etapas de nuestro país”. “Soy doctora en Derecho Constitucional, me creo muchísimo nuestro proceso democrático, lo conozco bastante bien y soy muy respetuosa con la historia de nuestro país. Creo que toda la historia de nuestro país se tiene que entender de forma sosegada y tranquila y la verdad es que no me gusta ni el revanchismo ni tampoco una reivindicación que de tiempos pasados fueran mejores”, ha argumentado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Mazón niega su responsabilidad en la dana: “Nadie era consciente de la magnitud, nadie sabía que la gente se ahogaba”

Manuel Viejo | Madrid

Ser conservador después de Franco

Ignacio Peyró

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Camiseta de Pepe Jeans para hombre. COMPRA POR 11,47€ (62% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Camiseta de Pepe Jeans para hombre. COMPRA POR 11,47€ (62% DE DESCUENTO)
escaparate
Cinturón Levi's con diseño clásico. COMPRA POR 15,74€ (55% DE DESCUENTO)
Cinturón Levi's con diseño clásico. COMPRA POR 15,74€ (55% DE DESCUENTO)
escaparate
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Finish Powerball con 2 packs de 80 pastillas cada uno. COMPRA POR 21,14€ (51% DE DESCUENTO)
Finish Powerball con 2 packs de 80 pastillas cada uno. COMPRA POR 21,14€ (51% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_