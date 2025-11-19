Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Casa real

El rey emérito asistirá el sábado a una comida familiar en El Pardo por el 50º aniversario de la monarquía

Juan Carlos I será el gran ausente del acto institucional un día antes por la efeméride

Belén Domínguez Cebrián
Belén Domínguez Cebrián
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Juan Carlos I será el gran ausente de los actos institucionales por el 50º aniversario de la reinstauración de la monarquía en España previstos para el viernes en el Palacio Real. Sin embargo, el que fuera titular de la Corona durante 39 años sí ha aceptado acudir al almuerzo que el día después se celebrará en el Palacio del Pardo. Una conmemoración que pertenece “exclusivamente” al ámbito privado, advirtió hace semanas La Zarzuela, y en el que coincidirá, por primera vez en algo más de dos años, con toda la Familia Real: la reina Sofía, los Reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Todo ello, además, en plena resaca de la publicación de Reconciliación (Stock, 2025), sus polémicas memorias.

A la comida, de la que en Zarzuela quieren evitar que salga cualquier imagen, acudirá la familia del Rey al completo: padres, hermanas, sobrinos, primas... Aún no hay confirmación de cuántos comensales asistirán, pero se espera un número parecido al de la celebración del 18 cumpleaños de la heredera, el 31 de octubre de 2023, día en el que la princesa Leonor también juró la Constitución.

El rey emérito ha copado en las últimas semanas titulares de prensa, radio y televisión a cuenta de la reciente publicación en Francia de sus memorias, un libro en el que hace un repaso a su vida, pasando de puntillas por episodios más polémicos como las regulaciones fiscales, el supuesto cobro de comisiones de otras monarquías del Golfo y el origen de sus cuentas en el extranjero. El libro, elaborado durante dos años en Abu Dabi junto a la escritora francesa Laurence Debray, saldrá a la venta en España previsiblemente el 3 de diciembre.

La inquietud por sus revelaciones en el libro han complicado estos últimos meses a La Zarzuela la preparación de la efeméride. Por eso, la jefatura del Estado decidió finalmente no invitarle a los actos de entrega de Toisones de Oro ―uno de ellos precisamente a la reina emérita―, en el Palacio Real alegando que el emérito renunció a tener agenda oficial cuando se autoexilió en Abu Dabi en verano de 2020. Sin embargo, la familia que encabeza Felipe VI decidió suplir esa ausencia organizando una comida para el día 22 en El Pardo en el ámbito “exclusivamente” privado y abierta al resto de la familia del Rey.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Belén Domínguez Cebrián
Belén Domínguez Cebrián
Cubre Casa Real y Defensa. Pasó 10 años en Internacional cubriendo inmigración y países nórdicos y bálticos. Estuvo en la corresponsalía de Bruselas. Licenciada en Derecho y Políticas (UAM); diplomada en Relaciones Internacionales (Universidad de Kent); Máster de periodismo (UAM/EL PAÍS); y Observadora Electoral (Escuela Diplomática).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La jura de la Constitución de la princesa Leonor | La heredera del trono expresa su compromiso con los valores democráticos arropada por los poderes del Estado

El País | Madrid

La Casa del Rey celebra 50 años de monarquía con un acto en el Palacio Real sin Juan Carlos I

Belén Domínguez Cebrián | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
BLACK FRIDAY ANTICIPADO. Camiseta Quiksilver para hombre. COMPRA POR 9,37€ (64% DE DESCUENTO)
BLACK FRIDAY ANTICIPADO. Camiseta Quiksilver para hombre. COMPRA POR 9,37€ (64% DE DESCUENTO)
escaparate
Cinturón Levi's con diseño clásico. COMPRA POR 15,74€ (55% DE DESCUENTO)
Cinturón Levi's con diseño clásico. COMPRA POR 15,74€ (55% DE DESCUENTO)
escaparate
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Finish Powerball con 2 packs de 80 pastillas cada uno. COMPRA POR 21,14€ (51% DE DESCUENTO)
Finish Powerball con 2 packs de 80 pastillas cada uno. COMPRA POR 21,14€ (51% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_