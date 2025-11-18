El PSPV-PSOE presentará una denuncia contra Mazón ante la Fiscalía por falso testimonio en la comisión del Congreso

El PSPV-PSOE ha anunciado que presentará una querella contra el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por haber faltado a la verdad en su comparecencia de este lunes ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana. Por su parte, el diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, ha explicado que su formación lo está estudiando: “Los servicios jurídicos van a estudiar si tiene relevancia penal porque es grave que venga a mentir descaradamente”, ha indicado en rueda de prensa en la Cámara baja.

Como ya hizo en Les Corts Valencianes, Mazón no solo eludió preguntas, sino que "faltó a la verdad en muchas de sus afirmaciones ante la comisión, lo que implica la presunta vulneración del artículo 502 apartado 3 del Código Penal", apuntan los socialisats valencianos. Una de esas afirmaciones es la relativa a que hasta las cinco de la mañana no tuvo constancia de muertos por la dana, cuando el propio Mazón habló en À Punt a las 00.30 del hallazgo de cuerpos sin vida. También se ha puesto de ejemplo la afirmación del president de que, hasta 96 horas después, no se envió a nadie del Gobierno de España a ayudar en la dana. Los socialistas esperarán a la transcripción del Congreso de la intervención para presentar la demanda.

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha calificado este martes de “delirante” la comparecencia de Mazón. En declaraciones a TVE, ha sostenido que el president “se ha metido en una burbuja en la que se acaba creyendo sus propias mentiras”. El luenes la tambien ministra aseguró que había mentido en la comparecencia y si no sabía lo que pasaba es por que es “inútil o idiota”.

Le ha contestado esta martes la portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero,que le pedido que “deje los gritos y los insultos” y elija ayudar a los valencianos afectados por la tragedia de la dana, que necesitan al Gobierno de España a su lado y llevan “un año sin tenerlo”. Lo “delirante es lleve un año entero” sin dar “ningún tipo de explicaciones”, ha añadido. Además, ha destacado que en los 14 años que ejerció de diputada del PP nunca vio “un tono” como el de ayer en el Congreso y ha afirmado que Mazón es “el político que ha dado más explicaciones”.

Difíciles de demostrar

El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, ha explicado en rueda de prensa que su partido está estudiando si lleva ante la justicia a Mazón por las falsedades vertidas en la Cámara baja: “Sabemos que mintió varias veces: cuando dijo que hasta las cinco de la mañana no se sabía que había muertos y él mismo a las 00.30 ya dijo que los había; o cuando dijo que no había protocolo de Es-Alert. Este protocolo determina que quien tenía que enviar la alerta era la Generalitat, que tiene competencias plenas cuando hay emergencias”, ha señalado Ibáñez.

“Habrá mentiras difíciles de demostrar o no (…) Los servicios jurídicos van a estudiar si tiene relevancia penal porque es grave que venga a mentir descaradamente”, ha explicado el diputado, que ve arriesgada la denuncia porque si finalmente los juzgados lo absuelven creen que puede servir al relato de Mazón y volvérseles en contra. Además, el portavoz ha anunciado que pedirá al Ministerio del Interior el itinerario y los horarios de los escoltas los días 28 y 29 de octubre de 2024. “Ayer Mazón confirmó que en plena emergencia su jornada laboral había terminado a las tres de la tarde. Lo dijo cuando contó que al entrar en el Ventorro prescindió de su escolta”, ha asegurado.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha indicado que si Compromís “ve necesaria la presentación” de la denuncia, la apoyarán y secundarán “cualquier medida para que este señor deje de mentir”. En este sentido, ha tachado de lamentable la comparecencia de Mazón y ha exigido que “deje ya su acta de diputado para que comparezca ante la jueza de Catarroja”. Barbero ha dicho que “Mazón debe ser juzgado en los tribunales y el PP en las urnas”.