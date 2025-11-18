Pérez Llorca presenta su candidatura a sustituir a Mazón tras ultimar el pacto con Vox

El PP registrará este miércoles en Les Corts Valencianes la candidatura del secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular, Juan Francisco Pérez Llorca, para aspirar a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, tras ultimar con Vox el acuerdo para recabar su apoyo a la investidura, según han confirmado fuentes del PP. Las posturas con el partido de Santiago Abascal están muy próximas, aunque no se quiere dar todavía el pacto por cerrado, añaden las mismas fuentes. El calendario de la investidura, acordado con Vox, que ostenta la presidencia de las Cortes Valencianas, también revela ese entendimiento. De momento, no se ha revelado el contenido del principio de acuerdo.

En paralelo, esta misma mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que Mazón dimitirá también como presidente del PP valenciano —un cargo que sigue ostentando a todos los efectos— y que, en consecuencia, el partido abordará el relevo orgánico “en las próximas semanas”, siempre después de la investidura de Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat.

El miércoles es el último día para presentar candidaturas a la presidencia, tras la dimisión de Mazón el pasado 3 de noviembre. Este miércoles, además, el PP ha convocado para una reunión del grupo parlamentario en la cámara autonómica para registrar la propuesta de Pérez Llorca como candidato a president y reorganizar el grupo a raíz de la salida de este como portavoz. El movimiento apunta a un acuerdo inminente porque Pérez Llorca podría continuar también como portavoz del grupo aunque sea el candidato a la investidura, para tener un puesto seguro en el caso de que esta no saliera adelante. Pero la previsión en el PP es que este miércoles sea sustituido por un nuevo portavoz, lo que indica que los populares dan por hecho que Vox sí convertirá a su candidato en president.

El anuncio del acuerdo con el partido de Santiago Abascal se espera en cualquier momento, dado que no hay grandes obstáculos que lo dificulten, y la previsión, en caso de que nada se tuerza, es que la investidura de Pérez Llorca se celebre la próxima semana. En paralelo, desde el grupo de Vox en Les Corts se asegura que por el momento no hay “novedades” al respecto.

Sin embargo, el calendario parece acordado. Un día después de la presentación de la candidatura, el próximo jueves, la Mesa y la Junta de Síndics de Les Corts se reunirán con la previsión de fijar la sesión del pleno de investidura. El reglamento de Les Corts establece que la fecha del pleno de investidura del president la establece la Presidencia de la Cámara autonómica, que desempeña Llanos Massó, de Vox, una vez oídos los portavoces de los grupos parlamentarios, entre los tres y los siete días hábiles siguientes a la finalización del plazo para registrar candidaturas.

PP y Vox aceleran el revelo institucional en la Generalitat valenciana, mientras Feijóo ha tomado la iniciativa a primera hora sobre el relevo orgánico en el PP valenciano. “El señor Mazón puso su cargo a disposición del partido. Me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo”, ha revelado a la salida de un acto en Madrid. “En las próximas semanas espero, una vez finalice la investidura, que hagamos el relevo adecuado en el partido, a instancia del señor Mazón y de forma muy correcta y muy coherente con su decisión de dimitir como presidente de la Generalitat y de dimitir como presidente del PP valenciano”.

El líder del PP ha dejado en el aire que Mazón acuda también a comparecer al Senado y ha calificado la comisión de investigación ayer en el Congreso sobre la dana de “circo” por la actuación de algunos diputados de la izquierda. “Esto es una tragedia, no es un circo. Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo. Lo lamento profundamente, porque creo que es una falta de respeto a los hechos, a las víctimas y a la verdad”, se ha quejado.