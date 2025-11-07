Una fragata española libera a un barco con 24 tripulantes secuestrado por piratas en el Índico

La fragata española Victoria, integrada en la operación europea Atalanta de la lucha contra la piratería en el océano Índico, ha liberado este viernes a un tanquero de bandera maltesa con 24 tripulantes. El buque cisterna, según ha informado el cuartel general de la operación de la UE, desplegado en la base de Rota (Cádiz), había sido secuestrado el día anterior a unas 700 millas náuticas (1.296 kilómetros) de la capital somalí, Mogadiscio.

Los 24 tripulantes del Hellas Aphrodite, que se habían refugiado en la ciudadela del mercante y estaban en comunicación con la operación de la UE, han sido liberados sin que se registraran daños personales. Según el comunicado de Atalanta, “después de una temprana exhibición de fuerza”, los piratas abandonaron el Hellas Apphrodite. La liberación la protagonizó la fragata de la Armada española con su helicóptero, un dron, el equipo de operaciones especiales y un avión de reconocimiento.

Inmediatamente después de que se tuviera noticia del secuestro se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en el que colaboraron un avión de patrulla marítima japonés que opera en la zona, las autoridades marítimas de Seychelles y las de Puntland, la región secesionista del norte de Somalia. Los piratas, que se dieron a la fuga ante la llegada de la fragata española, están siendo buscados, según el comunicado de Atalanta.

Las acciones de piratería en las costas de Somalia, que se redujeron a su mínima expresión en los últimos años, han experimentado un nuevo repunte a raíz de la ofensiva israelí sobre Gaza y los ataque de los hutíes de Yemen contra los buques que navegan por el mar Rojo.