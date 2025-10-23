El exgerente del PSOE rechaza declarar en la ‘comisión Koldo’ del Senado al estar citado la semana que viene en el Supremo

Mariano Moreno, gerente del PSOE entre junio de 2017 y octubre de 2021, ha rechazado declarar en la comisión Koldo del Senado. El actual presidente de la empresa estatal Enusa ha alegado que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le ha citado a declarar como testigo el 29 de octubre, el próximo miércoles. “Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal y me abstendré hoy de hacerlo aquí. Una vez haya prestado declaraciones en el Tribunal Supremo, estaré en plena disposición de esta comisión para ampliar cualquier información o responder a todas las preguntas sobre mi etapa como gerente del PSOE”, ha justificado. Moreno ha entregado copia de la citación del Supremo.

“Mi voluntad de colaboración con las instituciones del Estado ha sido y seguirá siendo total”, ha insistido Moreno, que ha recordado que ya asistió a la comisión de investigación el 15 de septiembre. Entonces fue citado como presidente de Enusa en vez de como exgerente. “He comparecido siempre que se me ha solicitado, con plena transparencia y respeto hacia esta Cámara. Nada me honra más que contribuir a esclarecer cualquier cuestión desde el respeto y la lealtad institucional. Ese es mi compromiso con esta Cámara y con la justicia”, ha añadido, en una declaración que tenía escrita, recalcando que entonces no puso impedimento a responder a las preguntas de los senadores, a pesar de que la citación fue hecha como presidente de Enusa.

A su declaración le ha seguido un monólogo de más de 10 minutos de Maria Mar Caballero, senadora de UPN, que ha lanzado todo tipo de preguntas a Mariano Moreno sobre la contabilidad del PSOE y el pago en efectivo a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. El exgerente se ha limitado a tomar notas mientras guardaba silencio.

La comisión de investigación del Senado sobre todas el ‘caso Koldo’ había citado este jueves a los dos últimos gerentes del PSOE, Mariano Moreno, que ocupó el cargo entre 2017 y 2021, y Ana María Fuentes, que ejerce de gerente desde 2021. A las 16 horas está prevista la comparecencia de Fuentes.

Ambas citaciones fueron impulsadas por el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara alta, tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que reflejaba pagos en metálico del PSOE al político y detectaron gastos por más de 95.000 euros sin justificación bancaria. Moreno también que declarará como testigo la próxima semana ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo sobre los pagos en metálico que recibieron Ábalos y su exasesor, Koldo García, ya detalló ante un juzgado el recorrido del dinero en el PSOE. Según su versión, normalmente no se adelantaba: “Eso era en muy contadas ocasiones”, aseguró. “Una vez justificado el gasto”, se procedía al pago.

En su anterior comparecencia en el Senado, Moreno negó que su designación como presidente de Enusa tuviera que ver con un “precio” por su “silencio” en la presunta trama de corrupción que afecta al PSOE. El exgerente socialista también confirmó que fue él quien firmó en 2017 la contratación del exasesor ministerial Koldo García como conductor de Ábalos.