Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
VIOLENCIA MACHISTA

El PP arremete de nuevo contra la ministra de Igualdad y reclama en el Congreso una auditoría sobre las pulseras antimaltrato

Los populares vuelven a dar crédito a uno de los bulos sobre los dispositivos: “Se compraron en AliExpress”

Ana Redondo ministra de Igualdad
Paula Chouza
Paula Chouza
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El PP ha vuelto a llevar de nuevo al Congreso la crisis desatada por los fallos en el sistema Cometa, las pulseras de control telemático para maltratadores, desde el cambio de proveedor en 2023. Los populares han presentado una iniciativa en el pleno de este martes para instar al Gobierno a realizar una auditoría “integral” e independiente del mecanismo, pero el debate ha servido al partido para volver a dibujar un panorama caótico en España. En su intervención, la diputada Marta González ha pedido una vez más la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha vuelto a dar credibilidad a uno de los bulos difundidos tras el escándalo: que las pulseras “se compraron en AliExpress”. Previsiblemente, la Cámara baja dará luz verde este miércoles a la proposición no de ley, que en cualquier caso no es vinculante, y ya se aprobó en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

“Hemos entrado en un bucle de indignación en el que un escándalo tapa al anterior”, ha señalado la diputada popular al comienzo de su discurso. “No podemos permitir que la gravedad de los hechos se diluya en la rutina de un estupor que nos anestesia”, ha incidido.

“Ni datos, ni disculpa, ni comparecencia. Dos reprobaciones y ni una respuesta”, ha criticado la portavoz, que ha cuestionado que Redondo no haya comparecido aún en el Congreso para dar cuenta de la crisis, algo que ya hizo en el Senado a petición de los populares y donde anunció su propia investigación.

“El PP lo que pide en esta iniciativa es esclarecer los hechos. Lo que Vox quiere es que protejamos a las víctimas”, ha defendido en su turno Rocío de Meer, de Vox. El partido ultra ha presentado una enmienda a la iniciativa que reclama, entre otras cuestiones, “promover la supresión del Ministerio de Igualdad”. Por UPN, Alberto Catalán también ha pedido la dimisión de Redondo.

“Con toda la alarma social que han creado a día de hoy no existe constancia de que se haya producido un solo sobreseimiento sobre este tema”, ha defendido por el PSOE Andrea Fernández. La portavoz ha criticado una propuesta del PP “cargada de imprecisiones”. “Este Gobierno no tiene ningún problema con la transparencia ni la rendición de cuentas, pero en coherencia les esperamos en el Parlamento andaluz por la crisis de las mamografías, que esa sí ha tenido víctimas fatales”, ha concluido Fernández apuntando a una posible abstención que el partido, de momento, no confirma.

A los cribados también se ha referido la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil de Reboleño, que ha arremetido contra los populares al tildar de “violencia institucional contra las mujeres inaudita” lo acontecido en la sanidad andaluza. Sumar, que en principio optará este miércoles por abstenerse, ha señalado que aunque no van a entrar en “el juego del PP”, tampoco “mirarán para otro lado”.

“Los fallos son preocupantes y muy graves. Partimos del principio de que se debe exigir información y también responsabilidades políticas”, ha defendido Néstor Rego, del BNG, que ha anunciado su apoyo a la iniciativa.

“Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, el Gobierno español debe actuar con transparencia y esta no ha existido”, ha señalado por Junts Pilar Calvo, que ya se abstuvo en la reprobación de la ministra en su día, igual que ERC.

“Ya que vienen ustedes a pedir dimisiones, yo pido la de [Juan Manuel] Moreno Bonilla”, ha respondido al PP la diputada andaluza de Podemos, Martina Velarde, en referencia al jefe del Ejecutivo autónomo andaluz. El partido de Velarde estaba aún al frente de Igualdad cuando salió a concurso la adjudicación del sistema y se cambió de proveedor. Al igual que la parlamentaria de EH Bildu, Marije Fullaondo la Cruz, Velarde ha afeado a los conservadores que hayan dado crédito a las noticias falsas sobre la adquisición de las pulseras.

“Estaba dispuesta a dejar pasar la iniciativa, pero el tono del discurso me parece inadecuado”, ha reprochado también sobre el bulo desde ERC Pilar Vallugera, que ha dejado en el aire su voto.

La iniciativa debatida este martes reclama una auditoría “técnica, operativa y judicial independiente” del sistema de control telemático para las órdenes de alejamiento desde el cambio de proveedor en 2023. Además, reclama evaluar el impacto de la perdida de datos en los procedimientos procedimientos judiciales afectados, incluyendo el número de casos, resoluciones judiciales comprometidas y víctimas potencialmente desprotegidas, con detalle por comunidades autónomas y provincias.

El texto pide, entre otras cuestiones, aportar a la comisión los informes acreditativos de la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas, así como informar sobre las características concretas de los dispositivos adquiridos por la empresa adjudicataria del sistema Cometa desde 2023 y sobre la compra concreta de esos dispositivos por parte de la empresa adjudicataria, con detalle de su coste y de sus proveedores.

Además, solicita que se aporten diferentes datos sobre esta crisis en un plazo máximo de 60 días a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de género del Congreso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Paula Chouza
Paula Chouza
Paula Chouza - twitter
Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Alberto Núñez Feijóo y consejeras de Igualdad del PP en el Senado, por la pulseras antimaltrato

El PP exige en el Senado la dimisión de a Ana Redondo por las pulseras antimaltrato y el Gobierno le da “todo su respaldo” a la ministra

Virginia Martínez / José Marcos | Madrid

El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad con el bloque de investidura fracturado de nuevo

Virginia Martínez / Óscar Martínez Martín | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Elegancia en blanco y negro
Elegancia en blanco y negro
colecciones
Dominio de Bornos: un tinto joven, brillante y aromático
Dominio de Bornos: un tinto joven, brillante y aromático
colecciones
Palacio de Bornos: un vino blanco que destaca por su elegancia, complejidad y carácter
Palacio de Bornos: un vino blanco que destaca por su elegancia, complejidad y carácter
colecciones
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_