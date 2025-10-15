Carmen Pano se acoge a su derecho a no declarar en la ‘comisión Koldo’ del Senado
La empresaria, que afirmó ante el juez que había llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, acude este jueves a la Cámara alta
La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado recibe este miércoles a la empresaria Carmen Pano, quien aseguró al juez Leopoldo Puente que, por orden de Víctor de Aldama, llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. La comparecencia de Pano es la número 88 en la comisión.
Pano se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión, aunque ha afirmado que se “ratifica plenamente” en las declaraciones prestadas ante los tribunales. “Entiendo que esta decisión se encuentra igualmente amparada en el hecho de que, si bien mi obligación es comparecer ante esta Cámara, también me asiste el derecho a no prestar declaración cuando entienda, como ocurre en este caso, que hacerlo puede afectar a mi defensa en el procedimiento en el que me encuentro investigada”, ha argumentado la empresaria.
Su comparecencia forma parte de la ronda de declaraciones programadas para esta semana en la comisión de la Cámara Alta que investiga la trama de presunto cobro de comisiones ilegales por parte de personas como el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.