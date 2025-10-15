Ir al contenido
España
Carmen Pano se acoge a su derecho a no declarar en la ‘comisión Koldo’ del Senado

La empresaria, que afirmó ante el juez que había llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, acude este jueves a la Cámara alta

Carmen Pano, este miércoles en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.Foto: M. V.
El País
El País
Madrid -
La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado recibe este miércoles a la empresaria Carmen Pano, quien aseguró al juez Leopoldo Puente que, por orden de Víctor de Aldama, llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. La comparecencia de Pano es la número 88 en la comisión.

Pano se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión, aunque ha afirmado que se “ratifica plenamente” en las declaraciones prestadas ante los tribunales. “Entiendo que esta decisión se encuentra igualmente amparada en el hecho de que, si bien mi obligación es comparecer ante esta Cámara, también me asiste el derecho a no prestar declaración cuando entienda, como ocurre en este caso, que hacerlo puede afectar a mi defensa en el procedimiento en el que me encuentro investigada”, ha argumentado la empresaria.

Su comparecencia forma parte de la ronda de declaraciones programadas para esta semana en la comisión de la Cámara Alta que investiga la trama de presunto cobro de comisiones ilegales por parte de personas como el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Archivado En

