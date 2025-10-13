Abascal acusa al Rey de “no responder a su papel institucional” por culpa de Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dado este lunes un paso más en su distanciamiento de la figura del Rey al acusarle de “no responder a su papel institucional”, aunque le ha echado la culpa a Pedro Sánchez. Tras lamentar que Felipe VI no felicitara a la opositora venezolana María Corina Machado por la concesión del premio Nobel de la Paz, Abascal ha subrayado que este hecho es “una demostración más de que el Gobierno está asaltando todas las instituciones y está intentando esconderse detrás de la Corona y haciendo que no responda a su papel institucional”. Consciente de lo delicado de criticar al jefe del Estado, aunque sea de manera indirecta, ha añadido: “No voy a callar una verdad que también piensan muchos españoles y es que Pedro Sánchez está intentando secuestrar la Corona y utilizarla contra España”.

Hasta ahora, el líder de Vox había evitado criticar la actuación del Rey, aunque otros dirigentes de su formación sí lo habían hecho, como el eurodiputado Hermann Tertsch, quien cargó contra el discurso del Monarca en Naciones Unidas en el que reclamó el cese de las matanzas de Israel en Gaza, aunque sin utilizar la palabra genocidio. La hostilidad de amplios sectores de la ultraderecha contra la Monarquía es, sin embargo, muy anterior, como evidenciaron las banderas españolas agujereadas y con el escudo constitucional amputado que se exhibieron en las concentraciones frente a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz promovidas en 2023 por Vox.

Abascal ha comparecido por sorpresa en rueda de prensa en la sede de su partido para justificar su ausencia en la tribuna de autoridades del desfile celebrado ayer en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional y en la posterior audiencia ofrecida por los Reyes en el Palacio Real. Tras mostrarse “perplejo” de que Alberto Núñez Feijóo “se atreva a compararme a mí con Bildu”, por haber dado plantón al Rey, ha lanzado una serie de dardos contra el presidente del PP, al que ha acusado de “mentir a sabiendas”, “carecer de credibilidad” o estafar a muchos electores que botan por el PP “con la pinza en la nariz”.

El líder del PP, lejos de matizar sus palabras del domingo, ha insistido este lunes en Antena 3 en la idea de que “Vox se parte” al contraponer la ausencia de Abascal en la fiesta del 12 de octubre y la presencia de otros cargos institucionales de Vox. La pugna entre ambos dirigentes ha arreciado en las últimas semanas, con Vox disparado en las encuestas, y con un choque directo que tras la Fiesta de la Hispanidad sigue escalando. “La estrategia política y el objetivo político de PSOE y de Vox es coincidente, descalificar al líder del Partido Popular. No parece que sea muy constructivo. Lo único que le pido a Vox es que no mienta Lo único que le pido a Vox es que no mienta y que no diga que yo tengo acuerdos con el Partido Socialista. Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista”, ha zanjado Feijóo. Informa Virginia Martínez.

Abascal ha justificado que en años anteriores acudiera a los actos institucionales del 12 de octubre alegando que, “aunque [España] tiene el mismo Gobierno ilegal e ilegítimo, los escándalos de corrupción son ya insoportables” y “tampoco es desdeñable” que el presidente del Gobierno “se haya ido a China a vendernos”. También ha reconocido que los presidentes de Castilla y León y Baleares, ambos de su partido, le llamaron para consultarle su asistencia a los actos institucionales de la Fiesta Nacional en sus respectivas comunidades y él los autorizó. En cambio, no ha querido valorar que su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, distanciado de la dirección de Vox, estuviera en la tribunal municipal.

Con una gran fotografía a su espalda en la que se le mostraba mezclado con el público que asistió al desfile de ayer, ha añadido: “Es significativo que yo pueda andar por la calle tranquilamente y que el señor Pedro Sánchez no pueda hacerlo, quizá el señor Feijóo tampoco. Por eso no tienen otro remedio que estar en la tribuna de autoridades”. No obstante, ha justificado la presencia de los presidentes de los parlamentos de Castilla y León y Baleares afirmando que lo hicieron como cargos institucionales, no en representación de Vox.