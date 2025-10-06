El pregón de las fiestas del Pilar acaba en batalla política: el PSOE plantea reprobar a la alcaldesa de Zaragoza

Zaragoza celebra, pero no todos aplauden: el pregón del Pilar ha levantado ampollas. La alcaldesa de Zaragoza, la popular Natalia Chueca, ha calificado este lunes las palabras de la cineasta Pilar Ortiz para abrir las Fiestas del Pilar 2025 como “poco elegantes”, horas después de la polémica. “Hoy aquí todos somos una”, reivindicó Ortiz este sábado, delante de unas 30.000 personas, “a pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, casas de juventud, médicos en los hospitales”. Y continuó en referencia a la masacre de Israel sobre Gaza: “A pesar de las guerras que nos avergüenzan y de los genocidios a los que asistimos y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza”. El público presente en la plaza aplaudió a Ortiz. En ese momento, la alcaldesa de Zaragoza intentó ocultar la cara de sorpresa, pero el esfuerzo fue en vano, pues su gesto incómodo quedó plasmado en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales.

Dos días después del pregón, la regidora popular ha podido hacer balance de lo sucedido y ha afirmado que a pesar de que “cada uno es libre para decir lo que quiera (...), si te invitan para homenajear al mundo del cine, decir que no hay aceras en la ciudad o que no hay profesores ni médicos no me parece lógico en ese momento”. “La gente lo que quiere es que se hable de las fiestas del Pilar, estamos en un momento de celebración y lo que buscamos es la unión”, ha dicho. Además, ha añadido que Ortiz le podía haber transmitido lo que pensaba de forma privada para poder trabajar en ello. En respuesta a preguntas de los periodistas, la alcaldesa, que es quien elige a los pregoneros, ha rematado sus palabras diciendo que “hay que ser elegante en esta vida y para mí no lo fue”.

Lejos de zanjar el entuerto, la alcaldesa ha avivado la tensión. El Partido Socialista ha amagado con pedir su reprobación en el próximo pleno si no se disculpa públicamente. Ortiz ha contestado, en una entrevista a Cadena SER, que “afear, apostillar o recriminar el discurso de personas que están invitadas al balcón es impropio de una buena anfitriona”. También ha deslizado que el Ayuntamiento sabía lo que iba a decir porque le pidieron a la pregonera ver el discurso un par de días antes. La cineasta ha lamentado el gesto de la alcaldesa porque “el texto del pregón fueron palabras que se pensaron y nacieron desde el respeto, la alegría, la dignidad y la belleza con la que nosotros celebramos nuestra ciudad, conscientes de sus fortalezas y carencias”.

El malestar de la cineasta se ha sumado al de los socialistas aragoneses. La portavoz del PSOE en Zaragoza, Lola Ranera, ha tildado las declaraciones de Chueca como “ataque” al sector cultural. También ha dicho que lo que es “poco elegante es cerrar las zonas jóvenes, eliminar los puntos violeta o cambiar el protocolo del acto de los hijos predilectos para no hacerse la foto con Casa Palestina”.

Antes del pregón, tuvo lugar el acto de reconocimiento de los hijos predilectos de Zaragoza en el que, entre otros, se encontraba la Casa Palestina. Este año, a diferencia de otros, los encargados de presentar a los hijos predilectos de la ciudad fueron los portavoces de los cuatro partidos con representación en el Ayuntamiento. “Es elegante Natalia Chueca cuando cambia el protocolo de los hijos predilectos, el acto institucional más importante de fiestas del Pilar, para no hacerse la foto con Casa Palestina”, se preguntaba con ironía la portavoz socialista. “Es más, no les aplaude en el acto y, además, le permite a Vox que estuviera ausente”, ha zanjado.