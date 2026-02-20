Los 5 teclados retro que arrasan en Amazon: diseño ‘vintage’ y tacto mecánico

Un teclado retro suele inspirarse en los ordenadores antiguos o las máquinas de escribir.

Te presentamos algunos de estos dispositivos que se parecen a los modelos antiguos, pero que funcionan con tecnología moderna

Aunque la función principal de un teclado es ayudar a ingresar información a un ordenador u otro tipo de equipo electrónico, hay quienes le tienen un cierto cariño a este dispositivo. Esto lo sabe muy bien el mercado, por eso se pueden encontrar todo tipo de alternativas: modelos tradicionales, inalámbricos o los que están especialmente diseñados para los amantes de los videojuegos.

Dentro de esta amplia gama de opciones también hay lugar para los más nostálgicos, aquellos que aprecian el sonido de las teclas y el diseño vintage de los modelos precursores. Por esa razón, hemos seleccionado algunos de los teclados retro más populares de Amazon, que además pueden convertirse en el mejor regalo para los aficionados de la tecnología.

Estos son los teclados retro que triunfan en Amazon

Seleccionamos diferentes modelos, teniendo en cuenta el número de valoraciones con el que cuentan y su nota media en la plataforma de comercio electrónico. ¡Descubre la lista completa!

Teclado retro 8BitDo

Ahora tiene diseño QWERTY en español, siendo compatible con sistemas Windows 10 o superior y Android 9 o superior. Incorpora dos botones grandes muy llamativos y posee diferentes formas de conexión: Bluetooth, conexión inalámbrica 2.4G o por cable. Los usuarios destacan que el tacto es excelente y que la experiencia de escritura es muy buena.

Teclado retro 8BitDo. © Amazon

Pack de teclado y ratón retro

Este es uno de los modelos más asequibles de nuestra lista. Posee un diseño inspirado en una máquina de escribir, además de tener colores llamativos. Por otra parte, el teclado inalámbrico está fabricado con materiales resistentes, ofrece una mecanografía rápida y está disponible en diferentes colores.

Lo mejor de todo es que incluye un ratón óptico que va a juego en cuanto a la estética. El pequeño dispositivo viene con baterías y cuenta con un sistema especial que ayuda a ahorrar energía.

Juego de teclado y ratón retro. © Amazon

Teclado retro con reposamuñecas

Este tiene un estilo algo más moderno, pero su sistema mecánico se asemeja mucho al de una máquina de escribir. Posee una estructura metálica e incluye diferentes interruptores que permiten personalizar la experiencia de escritura con respecto a las teclas: cuánto ruido hacen, lo suave que se sienten, etc. Por último, integra iluminación RGB, así que puede ser una buena opción para disfrutar de videojuegos.

Teclado retro con reposamuñecas. © Amazon

Teclado retro Logitech

Es una de las mejores opciones si buscas un teclado de una marca reconocida en la fabricación de este tipo de dispositivos. Cuenta con un perfil bajo que se adapta perfectamente a los dedos. Asimismo, ofrece una escritura cómoda y silenciosa. Se puede conectar por Bluetooth hasta en tres dispositivos a la vez y sus pilas duran hasta tres años.

Teclado retro Logitech. © Amazon

Teclado retro para Mac

Aunque sus teclas no poseen un sistema mecánico, sí tienen una forma circular que da ese toque vintage. También es de la marca Logitech, posee un perfil compacto y la duración de sus pilas es hasta de dos años. Es uno de los modelos que mejor combina diseño y funcionalidad.

Teclado retro para Mac. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre los teclados retro

¿Qué es un teclado retro?

Es un teclado moderno que se inspira en los modelos antiguos de los años 70, 80 o 90.

¿Todos los teclados mecánicos son retro?

No, aunque hay muchos modelos que sí lo son. Los teclados mecánicos están relacionados con el sistema interno de cada tecla, mientras que los retro destacan por su diseño y estética.

¿Qué ventajas tiene un teclado retro?

Pueden recrear mejor ese sonido característico al teclear, aportan mayor durabilidad y una sensación de escritura más sólida. Por supuesto, su diseño vintage también suma a nivel de decoración.

