El calefactor portátil y silencioso de Amazon con el que dejar de pasar frío en el baño y tu mesa de trabajo: está a su precio mínimo histórico

Este calefactor tiene dos niveles de potencia, funciona de manera silenciosa, se calienta en tan solo 2 segundos y cuenta con un sistema de seguridad para evitar accidentes

Hay días en los que, a pesar del frío, no necesitas calentar toda la casa o no es necesario subir la calefacción al máximo. Ya sea en ese momento en el que te tienes que ir a duchar a primera hora de la mañana y hace mucho frío en el baño, o esos días en los que tienes que trabajar o estudiar en casa y te pasas mucho tiempo sentado en el escritorio; un calefactor portátil muchas veces es la mejor solución, además de la más económica, ya que con una pequeña fuente de calor extra en el espacio en el que te encuentras es más que suficiente para estar a gusto y no pasar frío.

Este calefactor eléctrico cerámico de hasta 1200 W es un modelo compacto y portátil, diseñado para quienes buscan una fuente de calor rápida y efectiva. Además, por tiempo limitado está disponible a su precio mínimo histórico, que no supera los 20 euros.

Calentamiento ultrarrápido para espacios pequeños

Una de las características más destacadas de este calefactor es la rapidez con la que empiezas a notar el calor una vez lo enciendes. Gracias a la tecnología cerámica PTC, en tan solo un par de segundos notarás fácilmente cómo empieza a hacer más calor. Esto es especialmente efectivo cuando te levantas con prisa y necesitas ducharte rápidamente en invierno o te sientas a trabajar a primera hora y necesitas ese calor extra. Está diseñado para ser efectivo en habitaciones de hasta 20 metros cuadrados.

Dos niveles de potencia que se adaptan a cada momento

El calefactor cuenta con dos modos de uso: uno de 800 W y otro de 1200 W. Esto es perfecto para ajustar el consumo y la intensidad del calor según lo que necesites en cada momento. Por ejemplo, puedes usar el modo bajo mientras trabajas sentado varias horas y subirlo al modo alto cuando te vas a duchar por la mañana.

Un calefactor silencioso y seguro para el uso diario

Ya que este calefactor es muy útil para tenerlo en el escritorio mientras trabajas, una de las cosas que más valoran los usuarios es su funcionamiento silencioso. Que no emita un ruido molesto es de vital importancia para que no interfiera en tu concentración o se escuche un sonido molesto mientras tienes una reunión. Con un nivel de ruido muy bajo, puedes usarlo mientras duermes, trabajas o ves una serie sin que resulte molesto. Además, incluye protección contra sobrecalentamiento y sistema antivuelco, lo que da sensación de seguridad, sobre todo en espacios húmedos como el baño.

