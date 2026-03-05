De 119€ a 69€: la afeitadora Philips superventas que hoy es el chollo de Amazon

La máquina incorpora un cabezal que se mueve en todas las direcciones, se puede usar en la ducha y tiene una batería de alto rendimiento

“Me arrepiento de no habérmela comprado antes”, comenta uno de los usuarios de Amazon sobre la Philips Serie 5000. Esta afeitadora es una de las más vendidas en la plataforma de comercio electrónico y hoy te vamos a explicar cuáles son las razones.

Desde ya te adelantamos que puede ser una de las mejores máquinas de afeitar si tienes la piel sensible. Lo que sí es importante saber es que, por tiempo limitado, cuenta con una gran oferta. Así es, actualmente tiene un descuento del 42%, lo que significa un ahorro de 50 euros.

Vista de la afeitadora Philips Serie 5000. © Amazon

El chollo del día en Amazon: la afeitadora Philips Serie 5000

Es uno de los modelos estrella de la marca, que destaca principalmente por su relación calidad-precio. Su tamaño, potencia y cabezal giratorio son algunas de las características que impulsan su éxito comercial. Es una opción perfecta para poder usarse en la ducha o en esos momentos donde tienes poco tiempo y necesitas dejar la barba impoluta.

Disfruta de un afeitado más cómodo y seguro

Por una parte, el dispositivo integra 27 cuchillas que ofrecen un corte mucho más eficaz, incluso si el vello no es muy denso. Además, su cabezal logra adaptarse perfectamente a la forma de la cara, la mandíbula y el cuello. Esta característica hace que el trabajo sea mucho más sencillo y evita los tirones.

Su mantenimiento es muy sencillo. Lo único que se debe hacer es lavarla con agua del grifo para eliminar cualquier residuo. Con esto no solo se consigue limpiarla, sino también alargar su vida útil.

La afeitadora Philips incluye una recortadora. © Amazon

Una máquina multifunción y con gran autonomía

No solamente podrás afeitarte tranquilamente cada día, sino que también tienes la opción de recortar tu bigote. Para ello, se incluye una recortadora que se puede intercambiar fácilmente. Por si fuera poco, el aparato puede funcionar hasta 50 minutos con una sola carga. También cuenta con carga rápida, para un afeitado completo cuando tienes poco tiempo.

Es una afeitadora que triunfa en Amazon

Basta con echar un vistazo a la ficha del producto. La Philips Serie 5000 tiene más de 10.000 valoraciones y una nota media sobresaliente: un 4,4 sobre 5. Los comentarios resaltan especialmente la eficacia del afeitado y la duración de su batería.

“Antes solía tardar más de 5 minutos en afeitarme bien y con cuchillas buenas y siempre con el miedo a cortarme, y desde que uso la maquinilla ni me corto ni me preocupo en echarme espuma ni nada”, reseña uno de los usuarios de la plataforma de comercio electrónico.

Otra de las cosas que más se repiten dentro de las valoraciones es que no irrita la piel. Esto puede deberse a su unidad rotativa que se desliza de mejor manera, además de su sistema de cuchillas que está diseñado para levantar el vello y no para raspar.

Esta afeitadora Philips tiene más de 10.000 reseñas en Amazon. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre esta afeitadora en oferta

¿Se puede usar en la ducha sin problemas?

Sí. La máquina está diseñada para usarse en seco o en húmedo.

¿Cuánto tiempo tarda en cargarse la batería?

Una carga completa puede tomar 60 minutos. Si se va muy justo de tiempo, con una carga de 5 minutos es suficiente para un afeitado completo.

¿Puede ser una buena afeitadora para llevar de viaje?

Sí. Cuenta con un diseño compacto e incluye una práctica funda de transporte que puede caber en cualquier mochila de viaje.

¿Cada cuánto se debe cambiar el cabezal?

La marca sugiere que se debe hacer cada dos años. Ten en cuenta que este aspecto también tiene que ver con la frecuencia de uso, ya que las cuchillas se pueden desgastar más rápido.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de marzo de 2026.

