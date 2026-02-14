MediaMarkt celebra San Valentín con sus 10 superventas en oferta en los que ahorrar hasta 200 euros

La gran plataforma de comercio ‘online’ marca la diferencia en el fin de semana del amor con un atractivo descuento extra del 14% en sus productos más deseados

MediaMarkt también se une a una celebración tan especial como es San Valentín ofreciendo unos descuentos muy atractivos en su web. Precios que pueden ser todavía más bajos si tenemos en cuenta que, suscribiéndose de manera gratuita al club miMediaMarkt, los productos seleccionados en esta campaña exclusiva contarán con un 14% de rebaja extra (aplicada automáticamente en el carrito de compra). Suena bien ,¿verdad? Pues es todavía mejor viendo la selección de EL PAÍS Escaparate: los superventas más apetecibles y las marcas más reconocidas se dan cita en este artículo donde se puede llegar a ahorrar hasta 200 euros al bolsillo. Pero corre, porque descuentos así tienen las horas contadas. Esta promoción solo estará disponible hasta este domingo 15 de febrero (a las 23.59 horas). ¡Que no se te escapen!

Maquinilla de afeitar facial y corporal Philips One Blade Pro

El afeitado cómodo y resolutivo que ofrece esta maquinilla de afeitar está fuera de toda duda gracias que realiza 12.000 movimientos por minuto y a su revestimiento deslizante avanzado. Además, sus cuchillas se adaptan genial a los ángulos del rostro recortando el vello con mayor precisión, incluso en zonas difíciles. Su peine-guía ofrece 14 posiciones.

24% de descuento, ahorra 15,98 euros.

Maquinilla de afeitar facial y corporal Philips One Blade Pro. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Cepillo eléctrico Philips Sonicare con dos velocidades

Una autonomía de 21 días es el reclamo suficiente que cualquiera necesita para pasarse del cepillo tradicional a uno eléctrico. El modelo que destacamos es el producto idóneo para hacer el cambio, puesto que es uno de los más evolucionados de la marca Philips. Y es que su motor ajusta la potencia de manera automática para que no decaiga su rendimiento en ningún momento.

37% de descuento, ahorra 37,22 euros.

Cepillo eléctrico Philips Sonicare con dos velocidades. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Tableta Xiaomi Redmi Pad 2

Su pantalla 2K, con un tamaño de 11 pulgadas, permite disfrutar de imágenes, no solo nítidas y de colores vibrantes, sino también muy fluidas. Las videollamadas tendrán una calidad superior, así como juegos, series y películas que disfrutes en ella. Además, sus cuatro altavoces ofrecen un escenario envolvente y su batería de 9.000 mAh proporciona horas de uso continuado sin limitaciones. Incluye una carga rápida eficiente.

44% de descuento, ahorra 100,86 euros.

Tableta Xiaomi Redmi Pad 2. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Altavoz inalámbrico JBL Partybox

Lleva la música de tus reuniones, celebraciones y cumpleaños a otro nivel sonoro con este altavoz inalámbrico portátil. Sus luces led se adaptan a cada ambiente festivo y, mediante una sola carga, el aparato ofrece hasta 15 horas de tiempo de reproducción. Es capaz de emitir agudos épicos y graves muy profundos y es resistente a salpicaduras de agua.

40% de descuento, ahorra 132 euros.

Altavoz inalámbrico JBL Partybox. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido

Nunca es fácil dar con una oferta de garantías en el universo de los auriculares inalámbricos de diadema de gama avanzada. Pero estos de la marca Sony presentan un descuento de campeonato en la campaña exclusiva por San Valentín de MediaMarkt. Ofrecen hasta 40 horas de autonomía y una carga rápida de 10 minutos con la que conseguir otras 5 horas adicionales.

43% de descuento, ahorra 164,86 euros.

Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Smart TV Mini LED de 55 pulgadas

La estética es uno de los valores al alza de esta televisión plana de la marca Xiaomi. Presenta un diseño de pantalla casi sin bordes que maximiza la experiencia de inmersión, además de conferir un toque de elegancia al resto del salón, sala de estar o comedor donde se vaya a colocar. La experiencia cinematográfica de su imagen te llevará a un nivel superior al visionar las películas favoritas gracias, en buena parte, a sus 1.200 nits de brillo.

37% de descuento, ahorra 205,86 euros.

Smart TV Mini LED de 55 pulgadas. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

‘Smartphone’ Google Pixel 9a

Si estás pensando en renovar tú móvil, este terminal de gama media-alta tiene todas las papeletas para volverse tu próxima adquisición. Su batería inteligente puede durar hasta 30 horas, usa Gemini para potenciar las acciones de la Inteligencia Artificial en todas tus tareas y cuenta con 128 GB de RAM. Su sistema operativo es el más reciente (Android 15).

32% de descuento, ahorra 180 euros.

‘Smartphone’ Google Pixel 9a. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Moldeador iónico Dyson Airwrap

Convertir el cabello en un peinado u otro en función del estado de ánimo con un único producto no siempre es fácil. Pero con este superventas de Dyson sí lo será. Puedes secar, rizar, dar forma, alisar o definir el pelo sin dañarlo por calor extremo. Su efecto Coanda crea un flujo de aire continuo atrayendo y envolviendo cada mechón para un acabado preciso.

20% de descuento, ahorra 113,84 euros.

Moldeador iónico Dyson Airwrap. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Cafetera superautomática De’Longhi

Todo cafetero siempre desea adquirir una cafetera superautomática de calidad para el hogar. Pues bien, ha llegado el momento. Este modelo incluye dos depósitos de grano intercambiables de 250 gramos, una pantalla táctil en color de 3,5 pulgadas y una limpieza automática de un solo toque después de cada uso.

23% de descuento, ahorra 192 euros.

Cafetera superautomática De’Longhi. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 de 15,3 pulgadas

¿Pensando en renovar el portátil doméstico? La oportunidad es ahora: esta máquina de la marca Lenovo está pensado para ejecutar las tareas de ofimática más básicas sin esfuerzo. Integra un procesador Intel Core i7 y una velocidad turbo que roza los 5 GHz. Su disco duro SSD tiene una capacidad de 1 TB e incorpora 8 GB de RAM.

14% de descuento, ahorra 111,86 euros.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 de 15,3 pulgadas. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Preguntas frecuentes sobre ofertas en MediaMarkt

¿Qué es miMediaMarkt y cómo hacerse miembro?

Es un programa gratuito que ofrece beneficios exclusivos para sus miembros en España. Con el registro, se acumulan puntos por cada compra, se disfrutan de ofertas especiales, se reciben puntos extra y también se gestionan todos los tickets de compra en un solo lugar. Los puntos acumulados, además, se pueden canjear por tarjetas regalo de diferente cantidad de dinero.

¿Esta campaña exclusiva de ofertas por San Valentín engloba muchas categorías de compra?

Así es. No solo la tecnología o los productos de belleza personal están incluidos. También los relacionados con la movilidad, la fotografía o los relojes inteligentes, por citar algunos ejemplos.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.